Την Παρασκευή η απονομή των βραβείων “Φωτέα”

Τελετή απονομής του Βραβείου Δοκιμίου Ελεύθερου Στοχασμού και των υποτροφιών σε αριστούχους φοιτητές Νομικής του 2024 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 6.30 μ.μ. στην Καλαμάτα.

Η εκδήλωση που έχει θεσπιστεί από τον αείμνηστο καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλο στη μνήμη του Παναγιώτη Φωτέα. θα φιλοξενηθεί στη συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου Pharae Palace και διοργανώνεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και το Ίδρυμα «Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου».

Στο πλαίσιο της τελετής θα απονεμηθεί το βραβείο στο βιβλίο της καθηγήτριας και κοσμήτορος της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Μαριλένας Κοππά, με τίτλο «Η οικοδόμηση των Βαλκανικών Κρατών», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ι. Σιδέρη.