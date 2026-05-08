Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Ανακοινώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας φέτος προσκαλεί τον David Zambrano να καθοδηγήσει το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες μέσα από τρία σεμινάρια διαφορετικών τεχνικών:

Passing Through

Ένα εργαστήριο συλλογικής δημιουργίας χωρίς ιεραρχία, όπου η κίνηση αναδύεται μέσα από τη δυναμική της ομάδας, καλλιεργώντας σύνδεση, εγρήγορση και αυθόρμητη επιλογή. Improvisation on Stage

Μια εις βάθος εξερεύνηση του σκηνικού αυτοσχεδιασμού — από το προσωπικό βίωμα στη ζωντανή σύνθεση, ενισχύοντας την παρουσία, τη φαντασία και την εκφραστικότητα. Flying Low

Η εμβληματική τεχνική του Zambrano που εστιάζει στη σχέση με το πάτωμα, τη ροή και τη σπειροειδή κίνηση, αναπτύσσοντας αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και σωματική επίγνωση.

Ο David Zambrano, μια εμβληματική μορφή της διεθνούς σκηνής του χορού με πορεία άνω των 40 ετών, συνεχίζει να εμπνέει καλλιτέχνες παγκοσμίως μέσα από τη βαθιά του σύνδεση με τον αυτοσχεδιασμό και την πολιτισμική ανταλλαγή. Έχει διδάξει σε περισσότερες από 75 χώρες και έχει παρουσιάσει το έργο του διεθνώς, ενώ είναι συνιδρυτής του Tictac Art Centre.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα που θα εξελίχθη στο Κλειστό του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας:

17-20.07.26 Flying Low 10:00-12:00

17-20.07.26 Passing Through 13:00-16:00

21-26.07.26 Improvisation on Stage 10:00-13:00 &14:00-17:00

Εγγραφές: workshops@kalamatadancefestival.gr

Δηλώσεις συμμετοχής: έως εξαντλήσεως θέσεων

* Οι συμμετέχοντες έχουν ειδική έκπτωση για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ.

* Παρέχεται ειδική τιμή για σπουδαστές σε επαγγελματικές σχολές χορού, με 20% έκπτωση

Περισσότερες πληροφορίες στο https://kalamatadancefestival.gr/