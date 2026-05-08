Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, επεσήμανε ότι τα πατίνια πρέπει να απαγορευτούν για τους ανηλίκους που μάλιστα τα χαρακτήρισε στο Action24, ως «σύγχρονες σκοτώστρες». Μάλιστα, δήλωσε ότι η πολιτεία πρέπει να λάβει αυστηρά μέτρα.
Παρασκευή, 08 Μαϊος 2026 10:30
Έρχονται νέα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια: Σοκάρουν τα στοιχεία για τα τροχαία (Βίντεο)Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Συναγερμός έχει σημαίνει για τα ηλεκτρικά πατίνια, που αποτελούν νέο οδικό κίνδυνο στη χώρα μας και όχι μόνο. Αυστηροποίηση μέτρων εξετάζει η κυβέρνηση μετά τα αλλεπάλληλα τροχαία, με θύματα μεταξύ άλλων, και ανηλίκους.
