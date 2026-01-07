Καλαμάτα: Εκθεση ζωγραφικής της Εφης Μάνου

Η έκθεση θα διαρκέσει ως την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 και θα είναι επισκέψιμη καθημερινά 8 μ.μ. – 9 μ.μ. και Σαββατοκύριακο 5 μ.μ. - 10 μ.μ.

Η συγκεκριμένη έκθεση είναι μια χρωματική απόδοση τοπίων και ανθρώπων, έτσι όπως φαίνονται κάτω από το φως που κατακλύζει τον τόπο μας. Η ζωγραφική της Εφης Μάνου είναι μια πράξη παρατήρησης, αλλά και υπέρβασης της παρατήρησης. Στο έργο της, η όραση μετατρέπεται σε στοχασμό· το βλέμμα δεν περιορίζεται στην εξωτερική μορφή των πραγμάτων, αλλά διεισδύει στην ποιότητα του φωτός, στη σιωπή του τοπίου, στη λεπτή παρουσία του ανθρώπου μέσα στη φύση. Από αυτή τη συνομιλία γεννιέται μια ζωγραφική λυρική και ουσιαστική, που συνδέει την εμπειρία της πραγματικότητας με τη μνήμη και το συναίσθημα. Η Εφη Μάνου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε αρχικά στην Παιδαγωγική Ακαδημία (1975-1977) και στη Σχολή Νηπιαγωγών (1977- 1978). Συνέχισε με σπουδές ζωγραφικής στην ΑΣΚΤ (1980-1985) κοντά στους Δ. Μυταρά και Η. Δεκουλάκο, χαρακτικής κοντά στο Θ. Εξαρχόπουλο και σκηνογραφία με καθηγητή τον κ. Β. Βασιλειάδη. Σπούδασε, επίσης, στο Royal College of Arts του Λονδίνου με καθηγητή τον Peter de Francia και στη New York Academy με καθηγητές τους L. Gervitz,-μέθοδος Repin - και τον John Wellington. Εχει πραγματοποιήσει ομαδικές και ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα (Αθήνα, Σύρος, Γιάννενα, Ηράκλειο, Λουτράκι, κ.α.), αλλά και στο εξωτερικό (Γερμανία, Αυστρία, Σλοβακία, Ισπανία, Γιουγκοσλαβία, Νέα Υόρκη, κ.α.), ενώ τα τελευταία χρόνια συμμετέχει και στην Art Athina. Έργα της βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί με την εικονογράφηση παιδικών βιβλίων (Το πιο αληθινό παραμύθι – Εκδόσεις Κέδρος , Καρτέλες πρώτης ανάγνωσης, Κάζμπα – Εκδόσεις Σμίλη), τη σκηνογραφία, αλλά και με μεταφράσεις (Βαν Γκογκ, Γκογκέν, Ακουαρέλλα, Ιμπρεσσιονισμός Προοπτική - Εκδόσεις Ερευνητές, Ένα πορτραίτο του Τζιακομέττι εκδόσεις Σμίλη).