Σε καρναβαλικούς ρυθμούς η Καλαμάτα - Στις 6 Φεβρουαρίου η έναρξη της αποκριάτικης περιόδου

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να φορέσει τα αποκριάτικά της και να μπει σε καρναβαλικούς ρυθμούς, με το 13ο Καλαματιανό Καρναβάλι να υπόσχεται στιγμές κεφιού, δημιουργίας και συμμετοχής για μικρούς και μεγάλους.

Η αυλαία των εκδηλώσεων θα ανοίξει την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της αποκριάτικης περιόδου στην πόλη.

Παρότι η διάρκεια του φετινού καρναβαλιού είναι μικρότερη σε σχέση με άλλες χρονιές, λόγω της διαμόρφωσης του ημερολογίου, το πρόγραμμα στο Δήμο Καλαμάτας αναμένεται πλούσιο και πολυσυλλεκτικό. "Αιχμή του δόρατος" αναμένεται να αποτελέσουν και φέτος οι δύο μεγάλες παρελάσεις: η νυχτερινή καρναβαλική παρέλαση το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου το μεσημέρι που αναμένεται να γεμίσει τους δρόμους της πόλης με χρώμα, μουσική και φαντασία, ακολουθώντας η τελετή λήξης.

Κατά τη διάρκεια των Αποκριών, ξεχωριστές εκδηλώσεις αναμένεται να δώσουν ζωντάνια στην Καλαμάτα, ενισχύοντας τον εορταστικό παλμό της πόλης.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το “Kalamata’s Talent Show”, όπου μετά την επιτυχημένη περσινή του πρεμιέρα επιστρέφει δυναμικά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 8 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο, δίνοντας βήμα σε ταλέντα της περιοχής και προσθέτοντας μια σύγχρονη νότα στο αποκριάτικο πρόγραμμα. Ο νικητής μάλιστα πρόκειται να κερδίσει 300 ευρώ, αποτελώντας ένα επιπλέον δέλεαρ για όσους θέλουν να μοιραστούν τις ικανότητές τους.

Με σύμμαχο τη φαντασία, τη συμμετοχή των πολιτών και τη γιορτινή διάθεση, η Καλαμάτα ετοιμάζεται να ζήσει ακόμη μία Αποκριά γεμάτη παλμό, χαμόγελα και καρναβαλική ενέργεια, έχοντας ως εχέγγυο τους 3 χιλιάδες (+) καρναβαλιστές όλων των ηλικιών που παρέλασαν πέρυσι.

"Έχεις όρεξη για χορό; Κέφι που δεν κρατιέται; Θες να χορέψεις και να ξεφαντώσεις μέχρι τελικής πτώσης; Το Καλαματιανό Καρναβάλι επιστρέφει για 13η χρονιά πιο πολύχρωμο, πιο ζωντανό και πιο τρελό από ποτέ! Ρυθμός στους δρόμους, χαμόγελα, στολές και στιγμές που γίνονται αναμνήσεις. Get ready – η πόλη μπαίνει σε καρναβαλικό mood" τονίζεται στην επίσημη σελίδα του Καλαματιανού Καρναβαλιού στο facebook.