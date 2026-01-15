Παράσταση από το θεατρικό σχήμα "Συν Ενα – Μιχάλης Τούμπουρος": «Ο μύθος της κατσίκας» στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής

Το θεατρικό σχήμα "Συν Ενα – Μιχάλης Τούμπουρος" παρουσιάζει την αλληγορία του Γιώργου Σκούρτη «Ο μύθος της κατσίκας», σε σκηνοθεσία Πάνου Ηλιόπουλου, από την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου στο αμφιθέατρο Φιλαρμονικής Καλαμάτας και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 9.15 μ.μ.

Ερμηνεύουν οι: Αρμάν Καραπετιάν, Έφη Μπετιχαβά, Σοφία Μποτσέα, Χαρούλα Νίκου, Μιμίκα Τάσση. Στην παράσταση ακούγονται αποσπάσματα από τα βιβλία του Χρόνη Μίσσιου «Χαμογέλα, ρε… Τι σου ζητάνε» και «Τα κεραμίδια στάζουν».

Πρόκειται για ένα έργο βαθιά πολιτικό και επίκαιρο, που θέτει καίρια ερωτήματα γύρω από την έννοια της ελευθερίας και τα όριά της. Σε έναν κόσμο όπου όλοι ονειρεύονται να ζήσουν ελεύθεροι, μήπως η ίδια η φαντασίωση της ελευθερίας επιβεβαιώνει τελικά την αιχμαλωσία μας; Το έργο καλεί τον θεατή να στραφεί ξανά προς τον άνθρωπο μέσα του — το πλάσμα με τα δύο πόδια και τα δύο χέρια που διεκδικεί ζωή χωρίς δεσμά — πριν αυτό αναγκαστεί να μεταμορφωθεί σε κτήνος για να επιβιώσει.



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία / Διασκευή: Πάνος Ηλιόπουλος. Κοστούμια: Κώστας Κατσουλάκης. Σκηνικά / Φωτισμοί / Μουσική επιμέλεια: Πάνος Ηλιόπουλος. Χορογραφία: Μαρκέλλα Τζαφέρη, Πάνος Ηλιόπουλος. Επεξεργασία κειμένων: Ελένη Γιαννούλη. Φωτογραφίες: Κάλλι Κολόζη. Βίντεο: Ανδρέας Καρασπήλιος. Σχεδιασμός αφίσας: Ανδρέας Καρασπήλιος, Κάλλι Κολόζη. Μακιγιάζ: Βαλίνα Τσιχριτζή (Valina Make-up Artist). Κατασκευή κοστουμιών: Βούλα Σαρδέλη. Κατασκευή σκηνικού: Γιώργος Αγγελόπουλος. Ομάδα υποστήριξης σκηνικού: Αρμάν Καραπετιάν, Λευτέρης Καρμοίρης, Μιμίκα Τάσση, Έφη Μπετιχαβά, Σοφία Μποτσέα. Φωτιστικές εγκαταστάσεις / Χειρισμός φωτισμού: Γιώργος Λαπέας. Ηχητικές εγκαταστάσεις: Χρήστος Κουτσαϊμάνης. Χειρισμός ήχου: Παναγιώτης Μελιγαλιώτης. Επιμέλεια εντύπων και ηλεκτρονικών κειμένων: Νίκος Κυριακουλάκος. Επιμέλεια – σελιδοποίηση και ηλεκτρονική επεξεργασία υλικού: GRAIN marketing. Δημιουργία e-προγράμματος και site: Γιώργος Ασημακόπουλος. Για κρατήσεις: 6907079991 – 6934009269.