Σπάρτη: Η παράσταση «Αγάπη είναι» στο Μουσείο Ελιάς

Κάθε χρόνο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου, τα Small size Days γιορτάζουν διεθνώς τις παραστατικές τέχνες για βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας (0–6 ετών), στο πλαίσιο του Small Size Network.

Στο πλαίσιο των Small size Days 2026, το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς συνεργάζεται με τη θεατρική ομάδα Artika και παρουσιάζει την παράσταση «Αγάπη είναι» την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στις 11 π.μ. και 12:30 μ.μ., στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη. Η Artika φέρνει στη Σπάρτη μια ιδιαίτερη παράσταση για βρέφη και νήπια από 6 μηνών, που συνδυάζει θέατρο, μουσική και χορό. Μέσα από την κίνηση, τους ήχους και τις εικόνες, δημιουργείται ένα ασφαλές και αισθητικά προσεγμένο περιβάλλον, όπου οι μικροί θεατές έρχονται σε πρώτη επαφή με τον κόσμο των συναισθημάτων και της ανθρώπινης επαφής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ιδέα–Σκηνοθεσία: Μαριλένα Τριανταφυλλίδου. Δραματουργία: Κατερίνα Αλεξάκη. Πρωτότυπη μουσική–Μουσική διδασκαλία: Βασίλης Καζής. Σκηνογραφία–Ενδυματολογία: Γεωργία Μπούρδα. Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Παυλόπουλος-Αγιαννίτης. Ερμηνεία: Γιούλη Αρχοντάκη, Κλεονίκη Καραχάλιου. Οργάνωση παραγωγής: Artika–Μαριλένα Τριανταφυλλίδου. Βοηθός οργάνωσης παραγωγής: Αννα Δημακογιάννη. Σχεδιασμός και εικονογράφηση: Studded Betrayal (Χριστίνα Δημητρά). Δημιουργία trailer: Αννα Μαρία Μιχαλάκη. Η είσοδος είναι δωρεάν, με απαραίτητη κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Μουσείο στο τηλέφωνο 27310 89315 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10 π.μ. - 5 μ.μ.).