«Μεγάλες κυρίες τραγουδούν» - Θεατρική συναυλία στην Αρχαία Μεσσήνη

Την ιδέα, τη θεατρική απόδοση, τα κείμενα και το τραγούδι υπογράφει η Αρτεμις Ματαφιά, η οποία έχει αναλάβει και τη μουσική επιμέλεια. Στο πιάνο θα τη συνοδεύει ο Μίλτος Πιστώφ.

Αποτίει φόρο τιμής σε εξέχουσες γυναίκες της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής. Η Αρτεμις Ματαφιά ενσαρκώνει προσωπικά είκοσι και πλέον διακεκριμένες ερμηνεύτριες, όπως τη Δόμνα Σαμίου, τη Barbra Streisand, την Aretha Franklin, τη Celine Dion, τη Νάνα Μούσχουρη, τη Μαρία Κάλλας και άλλες, αφηγούμενη σε πρώτο πρόσωπο στιγμές της ζωής τους και ερμηνεύοντας κομμάτια που σημάδεψαν την καριέρα τους. “Σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει συσχετισμούς κι η Γυναίκα μέχρι και σήμερα συνεχίζει να διεκδικεί τον σεβασμό και την ισονομία, κάποιες Μεγάλες Κυρίες του τραγουδιού ένα ζεστό Αυγουστιάτικο βράδυ ήρθαν στο όνειρο μου και μου είπαν να σας πω…μικρά τους μυστικά και τα πιο δικά τους τραγούδια…» αναφέρεται. Η θεατρική συναυλία έχει παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία σε πολυάριθμες σκηνές, μεταξύ άλλων στο «Μικρό Παρίσι των Αθηνών» (2021-2022), στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Μονεμβασίας (καλοκαίρι 2023), στο Τρένο στο Ρουφ (2024-2025 και 2025- 2026), καθώς και σε διάφορους δήμους της Ελλάδας, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού. Τα εισιτήρια διατίθενται σε προπώληση στο κατάστημα «Στο κύμα», Ναυαρίνου 167, Καλαμάτα. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, οπότε συνιστάται η έγκαιρη προμήθεια των εισιτηρίων. Η προσέλευση συνιστάται από τις 7.30 μ.μ. Η διάρκεια της παράστασης είναι 110’, με διάλειμμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 6974184883.

ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΑΤΑΦΙΑ

Ερμηνεύτρια και ηθοποιός, με έδρα την Αθήνα. Η καριέρα της ξεκινά στη Θεσσαλονίκη, με έμφαση στο “Σμυρναίικο” και “Ρεμπέτικο” τραγούδι με μουσικά σχήματα της πόλης. Παράλληλα συμμετέχει σε θεατρικές παραστάσεις, δημιουργεί μουσικά σχήματα και προγράμματα ενώ ταυτόχρονα ασχολείται με τους παραδοσιακούς χορούς. (XΟΦΕΘ, Λύκειο Ελληνίδων, Δώρα Στράτου). Είναι διαπιστευμένη δασκάλα χορού από τον οργανισμό CID (International Dance Council). Στη συνέχεια παρακολουθεί σεμινάρια «musical theatre» στην Ελλάδα και στην Αγγλία, ενισχύοντας τις δεξιότητές της στην ερμηνεία και τη σκηνική παρουσία. Στην καριέρα της έχει συνεργαστεί με σπουδαίους Ελληνες δημιουργούς, συνθέτες, ερμηνευτές και σκηνοθέτες, καταγράφοντας μια σειρά από επιτυχημένες συνεργασίες. Εχει πάρει βραβεία ερμηνείας, εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές, μουσικοθεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικά «shows», ερμηνεύοντας έργα από το ελληνικό λαϊκό και ρεμπέτικο, καθώς και διεθνές ρεπερτόριο, εστιάζοντας στα τραγούδια της Μεσογείου και στα musicals. Διακρίθηκε και συμμετείχε στον Εθνικό ημιτελικό 36 τραγουδιών του San Marino: Una voce per San Marino, μεταξύ 2500 τραγουδιών από όλη την Ευρώπη (2024). Το 2019 δημιουργεί και παρουσιάζει την μουσική παράσταση «Μεγάλες Κυρίες τραγουδούν», με προσωπικές αφηγήσεις και τραγούδια Ελληνίδων και Διεθνών, Θρυλικών ερμηνευτριών, ταξιδεύοντας την σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Η παράσταση παρουσιάζεται σταθερά στην Αθήνα στο Τρένο στο Ρουφ. Διδάσκει βιωματική μέθοδο ερμηνείας τραγουδιού σε επαγγελματίες της φωνής και του λόγου, και έχει συνθέσει μουσική για αρκετές θεατρικές παραστάσεις. Επίσης, εργάζεται ως «voice actor» σε κινηματογραφικές ταινίες και παιδικές σειρές (NETFLIX)