Μία ανάσα από την κορυφή η Καλαμάτα στον διαγωνισμό Street Art Cities 2025 - Η Κάλλας «κόβει» το νήμα

Έχοντας μπει στην τελική ευθεία της ψηφοφορίας του Street Art Cities , η Καλαμάτα «αγγίζει» το χρυσό και βρίσκεται μία ανάσα από την κορυφή στη διεθνή διοργάνωση για την ανάδειξη της καλύτερης τοιχογραφίας στον κόσμο για το 2025.

Η μεσσηνιακή πρωτεύουσα εκπροσωπείται από το εντυπωσιακό έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE), με τη μορφή της Μαρίας Κάλλας, που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις παγκοσμίως.

Η τοιχογραφία, η οποία κοσμεί την όψη του κτηρίου Παπαδημητρίου, δεν είναι άγνωστη στη διεθνή σκηνή, καθώς είχε αναδειχθεί πρώτη παγκοσμίως για τον μήνα Νοέμβριο, κατακτώντας την κορυφή στα «Best of November 2025» του Street Art Cities. Από τότε, συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, διατηρώντας την πρώτη θέση και στη συνολική ψηφοφορία.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης γνωστοποίησε μέσω των social media ότι η «Καλαμάτα» παραμένει στην κορυφή, μεταφέροντας μήνυμα της πλατφόρμας Street Art Cities που αναφέρει χαρακτηριστικά: “Still holding that #1 spot. One week to go. The final sprint.” — «Κρατάμε την 1η θέση, μία εβδομάδα πριν το τέλος. Η τελική ευθεία».

Ο Κλεομένης Κωστόπουλος απηύθυνε κάλεσμα στο κοινό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής μέχρι την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στις 31 Ιανουαρίου: «Αν αυτό το έργο σάς μίλησε, αν νιώθετε ότι ο δημόσιος χώρος μπορεί να γίνει τόπος σκέψης, μνήμης και φροντίδας, η ψήφος σας μετράει πραγματικά. Ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη, τη συμμετοχή και τη συλλογική αυτή διαδρομή».

Βρείτε τη σχετική φόρμα για την ψηφοφορία εδώ.