Άνοιξε η ψηφοφορία για την καλύτερη τοιχογραφία του 2025 - Η Καλαμάτα διεκδικεί την παγκόσμια πρωτιά

Άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της καλύτερης τοιχογραφίας στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities, με την Καλαμάτα να διεκδικεί δυναμικά την κορυφαία διάκριση χάρη στο εντυπωσιακό έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου με τη μορφή της Μαρίας Κάλλας.

Η τοιχογραφία του γνωστού street artist KLE, που κοσμεί την όψη του κτηρίου Παπαδημητρίου, έχει ήδη γράψει τη δική της ιστορία, καθώς αναδείχθηκε ως η καλύτερη παγκοσμίως για τον μήνα Νοέμβριο, κατακτώντας την πρώτη θέση στα διεθνή «Best of November 2025» του Street Art Cities.

Το έργο ξεχώρισε ανάμεσα σε δημιουργίες από ολόκληρο τον κόσμο, αφήνοντας πίσω του ισχυρές υποψηφιότητες από το Παλέρμο της Ιταλίας και την Κόρδοβα της Ισπανίας, που συμπλήρωσαν τη διεθνή τριάδα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας του Νοεμβρίου, η ελληνική συμμετοχή διατηρούσε σταθερά την πρωτιά, συγκεντρώνοντας την υποστήριξη χιλιάδων φίλων της αστικής τέχνης διεθνώς. Η επιτυχία αυτή έφερε την Καλαμάτα στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, με το έργο να αναγνωρίζεται πλέον ως μία από τις σημαντικότερες παγκόσμιες παρεμβάσεις street art του 2025. Το γεγονός της ένταξης της τοιχογραφίας στο Best Mural of the World ενισχύει το πολιτιστικό αποτύπωμα της πόλης και επιβεβαιώνει τη συνεχή ανοδική πορεία της στον διεθνή χάρτη της urban art.

Η ψηφοφορία για την καλύτερη τοιχογραφία του 2025 θα διαρκέσει έως τις 31 Ιανουαρίου, με την Καλαμάτα να... φλερτάρει με τον παγκόσμιο τίτλο και να φιλοδοξεί να γράψει ακόμη μία σημαντική σελίδα στον τομέα του σύγχρονου πολιτισμού.

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Τα “Best Of Awards” του “Street Art Cities” αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς παγκόσμιας ανάδειξης street art έργων. Κάθε μήνα παρουσιάζονται οι σημαντικότερες νέες τοιχογραφίες από πόλεις όλου του κόσμου και το κοινό καλείται να ψηφίσει τα έργα που ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία, την τεχνική αρτιότητα και το καλλιτεχνικό τους στίγμα. Μια ενδεχόμενη πρωτιά της Καλαμάτας σε παγκόσμιο επίπεδο θα αποτελέσει ορόσημο σε πολλαπλά επίπεδα, καθώς θα ενισχύσει καθοριστικά τη διεθνή πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και θα την καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στον σύγχρονο αστικό πολιτισμό. Παράλληλα, θα λειτουργήσει ως ισχυρό εργαλείο εξωστρέφειας, ενισχύοντας την τουριστική προβολή της Καλαμάτας, προσελκύοντας επισκέπτες με ενδιαφέρον για την τέχνη και τον πολιτισμό, αλλά και δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για νέες καλλιτεχνικές συνεργασίες και επενδύσεις. Η διάκριση αυτή θα αναδείξει τη δυναμική της τοπικής δημιουργικότητας, θα ενισχύσει το πολιτιστικό brand της πόλης και θα επιβεβαιώσει ότι η Καλαμάτα μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα σε μεγάλες ευρωπαϊκές και διεθνείς μητροπόλεις στον χάρτη της παγκόσμιας urban art.

Βρείτε τη σχετική φόρμα για την ψηφοφορία εδώ.