«Check in για 2» με Καζάκο και Πηλιχού στην Τρίπολη

Το «Check in για 2» του Μάκη Τσούφη ανεβαίνει για μια μοναδική παράσταση την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 9 μ.μ., στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο στην Τρίπολη. Ερμηνεύουν οι Κωνσταντίνος Καζάκος και Ιωάννα Πηλιχού.

Μια συναρπαστική κωμωδία εγκλεισμού για δύο… και κάτι παραπάνω. Εκείνος, οργανωτικός μέχρι ψυχαναγκασμού, με λίστες για τα πάντα, αγαπά την τάξη και τον έλεγχο σε κάθε λεπτομέρεια. Εκείνη, χαοτική, αυθόρμητη, «ό,τι κάτσει», ζει στη στιγμή και θεωρεί το πρόγραμμα… προσβολή στην ελευθερία της.

Δυο κόσμοι που δεν θα συναντιόντουσαν ποτέ στην πραγματικότητα βρίσκονται ξαφνικά κλεισμένοι μαζί σε ένα διαμέρισμα. Από τις συγκρούσεις για το ποιος θα πάρει τον καναπέ και τις διαφωνίες για το φαγητό, τις παρεξηγήσεις για τον καφέ και τα μισόλογα που γίνονται εκρήξεις, μέχρι τις κωμικές προσπάθειες να χωρίσουν το σπίτι στα δύο… και μια αναπάντεχη φιλία που γεννιέται μέσα στο χάος, η παράσταση «Check in για 2» φέρνει στη σκηνή όλες τις μικρές τραγωδίες της συγκατοίκησης που γίνονται ξέφρενη κωμωδία. Μια κωμωδία εγκλεισμού που μιλάει για το χάος της διαφορετικότητας, την τρέλα της συγκατοίκησης και την ανακάλυψη ότι, καμιά φορά, το χειρότερο ταίρι μπορεί να αποδειχθεί και το καλύτερο.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Μάκης Τσούφης. Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Καζάκος. Ερμηνεύουν: Κωνσταντίνος Καζάκος & Ιωάννα Πηλιχού. Στο τσέλο: Σταύρος Παργινός. Σκηνογραφία – Κοστούμια: M-Paul. Μουσική: Γιάννης Μακρίδης. Κωμωδία διάρκειας 80'. Τιμή εισιτηρίου: γενική είσοδος 18 €, μειωμένο εισιτήριο 15 €. Τα εισιτήρια διατίθενται σε προπώληση από το βιβλιοπωλείο «Καρμπόν» και από το Ticketmaster.gr. Για κρατήσεις καλέστε στο 2311219978 ή στο 6936915422.

(Η φωτογραφία είναι του Γιώργου Βέργαδου - @gvergados)