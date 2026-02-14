«Μόνο 2 λόγοι» στο Μέγαρο Χορού

Πρόκειται για μια θεατρική συνάντηση δύο εμβληματικών μονολόγων της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, μέσα από τον «Επικήδειο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη και τον «Ουρανό Κατακόκκινο» της Λούλας Αναγνωστάκη. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στις αρχές του έτους, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια από το κοινό, με τις κριτικές να κάνουν λόγο για μια παραγωγή που αναδεικνύει τη δύναμη του λόγου και τη διαχρονικότητα των δύο κειμένων. Οι Ελένη Γερασιμίδου και Φίλιππος Σοφιανός ερμηνεύουν με ευαισθησία και θεατρική ακρίβεια τους δύο μονολόγους, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών έως το τέλος. Οι δύο ήρωες αφηγούνται την προσωπική τους ιστορία με υπόγειο χιούμορ και έντονη συναισθηματική φόρτιση.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Στον «Ουρανό Κατακόκκινο», “μια γυναίκα αναμετριέται με τη ζωή και τις μνήμες της: την πολιτική στράτευση, την οικογένεια, τις απώλειες και τα οράματα που δεν εκπληρώθηκαν. Ένα σπαρακτικό χρονικό προσωπικής και συλλογικής ιστορίας, γραμμένο με την ποιητική δύναμη της Αναγνωστάκη”. Στον «Επικήδειο», “ένας άντρας καλείται να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο ενός παλιού γνωστού, μα μέσα από την προσπάθειά του, ξεδιπλώνεται ένα πορτρέτο γεμάτο ειρωνεία, αλήθειες και σιωπές. Ένας μονόλογος για τη μικρότητα, τη μοναξιά και την ανάγκη να μιλήσουμε πριν να είναι αργά”. Η σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη αναδεικνύει τη θεατρική ουσία των κειμένων, προσφέροντας στο κοινό μια παράσταση υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Η παράσταση θα ανέβει σήμερα Σάββατο στις 8 μ.μ., αύριο Κυριακή στις 7 μ.μ., και θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται μέσω του ticketservices.gr.