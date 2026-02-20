Μεσσήνη και Καλαμάτα σε αποκριάτικους ρυθμούς

Αντιπροσωπεία του Δήμου Μεσσήνης με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Λεωνίδα Χριστοφιλόπουλο, την πρόεδρο της Κοινότητας Δώρα Βαρανάκη και μέλη του τοπικού συλλόγου, μετέβη την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στο Ιστορικό Δημαρχείο της Καλαμάτας, και στο πρόσωπο του Δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, κάλεσαν τους Καλαματιανούς στο ιστορικό Καρναβάλι της γειτονικής πόλης.

Ο δήμαρχος τους δέχτηκε με χαρά στο γραφείο του και μετέπειτα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου -κατά την έναρξη του Συμβουλίου- και προέτρεψε όλους να διασκεδάσουν το τριήμερο στην περιοχής και να βρεθούν την Καθαρά Δευτέρα στο 166ο Καρναβάλι της Μεσσήνης.