Ο Εσπερινός της “Συγνώμης” στη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Με την παρουσία πλήθους πιστών και του συνόλου των κληρικών της πόλεως της Καλαμάτας, αλλά και της περιφέρειας, τελέσθηκε το απόγευμα της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, ο Α΄ Κατανυκτικός Εσπερινός, ο λεγόμενος “Εσπερινός της Συγνώμης” στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας, υπό του Πρωτοσυγκέλλου της Μητρόπολης Μεσσηνίας Αρχιμανδρίτη Φιλίππου Χαμαργιά, πλαισιωμένου υπό του Διακόνου Θεοφίλου Κυριάκου.

Μετά το πέρας της Ακολουθίας, μίλησε ο π. Φίλιππος Χαμαργιάς, με θέμα “Πορευόμενοι στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή”. Αναπτύσσοντας το θέμα, αναφέρθηκε στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή τονίζοντας ότι “Η Ακολουθία του Α’ Κατανυκτικού Εσπερινού δεν είναι απλώς η αρχή μιας λειτουργικής περιόδου· είναι η αρχή μιας εσωτερικής εξόδου. Όπως ο λαός του Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο για να πορευθεί προς τη Γη της Επαγγελίας, έτσι κι εμείς καλούμαστε να εξέλθουμε από τη δουλεία των παθών προς την ελευθερία ως τέκνα του Θεού.”

Στη συνέχεια ανέφερε τα βήματα με τα οποία θα πορευθούμε προς την ελευθερία, τα οποία είναι:

α) η συγχώρηση, λέγοντας ότι “Η Εκκλησία μάς καλεί να ζητήσουμε και να δώσουμε συγγνώμη, όχι ως τυπικό έθιμο, αλλά ως πνευματικό Κανόνα ζωής και Νόμο”,

β) η μετάνοια, τονίζοντας ότι “Η μετάνοια δεν είναι μια σωματική κίνηση σκύβοντας το σώμα μας ή μια στιγμιαία συγκίνηση, ούτε μια ψυχολογική ενοχή. Είναι βαθιά υπαρξιακή μεταστροφή και αλλαγή!”,

γ) η νηστεία, λέγοντας συγκεκριμένα ότι “Πολλοί ταυτίζουν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με διατροφικούς περιορισμούς. Όμως η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται απλώς για το τι βάζουμε στο στόμα μας, αλλά για το τι βγαίνει από την καρδιά μας.”

και δ) η προσευχή, επικεντρώνοντας στο γεγονός πως “Όταν προσευχόμαστε, δεν πληροφορούμε τον Θεό για τις ανάγκες μας, δεν ζητάμε υλικά αγαθά, δεν αποσκοπούμε σε μια ευνοϊκότερη θέση δίπλα. Όταν προσευχόμαστε ανοίγουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας μαζί Του. Ουσιαστικά Του ανοίγουμε την καρδιά μας.”

Τέλος ολοκλήρωσε την ομιλία του με την προτροπή να αποφασίσουμε να αλλάξουμε όλοι μας τρόπο και στάση ζωής, λέγοντας χαρακτηριστικά “Ας κάνουμε φέτος μια διαφορετική πορεία: Να συμφιλιωθούμε με εκείνον που απομακρυνθήκαμε. Να περιορίσουμε την κατάκριση. Να αφιερώσουμε χρόνο στην προσευχή. Να πλησιάσουμε το Μυστήριο της Εξομολογήσεως”.

“Αν κάνουμε ένα βήμα, ο Θεός θα κάνει εκατό προς εμάς”.