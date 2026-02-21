Κέφι, ρυθμός και χρώματα στη νυχτερινή παρέλαση του Καλαματιανού Καρναβαλιού (φωτογραφίες)

Με χρώμα, μουσική και αμέτρητα χαμόγελα πλημμύρισε το βράδυ του Σαββάτου η Καλαμάτα, στη νυχτερινή παρέλαση του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού.

Οι δρόμοι του κέντρου μετατράπηκαν σε ένα ζωντανό σκηνικό γιορτής, όπου φώτα, ρυθμός και δημιουργικότητα ενώθηκαν σε μια βραδιά που θύμισε σε όλους πως το καρναβάλι δεν παρακολουθείται — βιώνεται.

Στολές που έλαμπαν κάτω από τα φώτα της πόλης, άρματα, παρέες που χόρευαν ασταμάτητα και εκατοντάδες καρναβαλιστές συνέθεσαν μια εικόνα γεμάτη ενέργεια. Μικροί και μεγάλοι έγιναν μια μεγάλη παρέα, δίνοντας παλμό σε κάθε γωνιά της διαδρομής και επιβεβαιώνοντας ότι η Καλαμάτα ξέρει να γιορτάζει.

Η νυχτερινή παρέλαση κατέληξε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου η γιορτή συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση. Εκεί στήθηκε ένα μεγάλο street party, με την DJ Μαρία Τραγιανού να αναλαμβάνει τα decks, μετατρέποντας τα στενά σε μια ανοιχτή πίστα χορού και παρατείνοντας τη μαγική καρναβαλική ατμόσφαιρα της βραδιάς.



ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, οι διοργανωτές προχώρησαν σε τροποποίηση της ώρας διεξαγωγής της μεγάλης τελετής λήξης, με γνώμονα την ασφάλεια συμμετεχόντων και επισκεπτών. Η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση έτσι θα ξεκινήσει στις 17:30 αντί για τις 16:00.

Την παρουσίαση θα κάνει για ακόμη μία χρονιά ο Γιώργος Κρικοριάν, ενώ στα decks της παρέλασης θα βρίσκεται ο Νάσος Παπατζιμόπουλος, ανεβάζοντας τη διάθεση στα ύψη. Η αυλαία του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού θα πέσει με τη μεγάλη τελετή λήξης και τη συναυλία της Ήβη Αδάμου, σε ένα φινάλε γεμάτο μουσική, χρώμα και αποκριάτικη μαγεία.