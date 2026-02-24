Ερχεται η παράσταση «Χάσαμε τη θεία στοπ»

Η θεατρική παράσταση «Χάσαμε τη θεία στοπ», το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου, θα παρουσιαστεί στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 9 μ.μ. Σε παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών "Μέθεξις" και σε σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη, το έργο ζωντανεύει μέσα από έναν εξαιρετικό θίασο, αναδεικνύοντας τη δύναμη και τη διαχρονικότητα του κειμένου.

Ο Θανάσης και η Ουρανία ζουν μέσα στη μιζέρια, τη φτώχεια και τη γκρίνια στο Γκάζι της δεκαετίας του ‘50. Στο διπλανό τους δωμάτιο βρίσκεται η κατάκοιτη και ετοιμοθάνατη θεία στην κληρονομιά της οποίας στηρίζουν όλες τους τις ελπίδες για μια καλύτερη ζωή. Ενας καβγάς. Μια λάθος κίνηση. Ενας θάνατος που έρχεται νωρίτερα απ’ ότι έπρεπε. Ομως η πολυπόθητη λύση δεν έρχεται ποτέ. Αντίθετα, ο θάνατος γίνεται ο σπινθήρας για μια μεγάλη έκρηξη, αποκαλύπτοντας με σκληρό χιούμορ τις ψευδαισθήσεις, τις ενοχές και τα αδιέξοδα των ηρώων.

Οι τεθλιμμένοι συγγενείς (αλφαβητικά): Ανδριάννα Ανδρέοβιτς, Τζένη Διαγούπη, Τζόυς Ευείδη, Νατασα Κοτσοβού, Γιωργοσ Σουξές, Χρήστος Τριπόδης. Μαζί τους οι: Βασίλης Γιαννέλος, Βαλεντίνο Βαλάσης. Η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 12 ετών και η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω more.com.

Ο κριτικός θεάτρου, Κώστας Γεωργουσόπουλος, έχει πει για τον Γιώργο Διαλεγμένο

«Ο Γιώργος Διαλεγμένος έπεσε σαν μετεωρίτης στη θεατρική μας αγορά. Και αποδείχτηκε πάμφωτος γαλαξίας που απλώς υποδύθηκε τον κομήτη για να μας παραπλανήσει.Νομίζω πως αυτή η παρομοίωση ερμηνεύει σχεδόν αποκαλυπτικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στο χώρο των θεατρικών μας συναλλαγών αυτό ο λαϊκός είρωνας…Ο Διαλεγμένος έγραψε μόνο αριστουργήματα. Δεν υπάρχει αδιάφορο, μέτριο ή αμφιλεγόμενο έργο του. Σπάνιο φαινόμενο στο παγκόσμιο θέατρο.»