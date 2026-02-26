Καλαμάτα: Σεμινάριο υποκριτικής με τον Γιώργο Λουριδά

Τριήμερο σεμινάριο υποκριτικής με τον Γιώργο Λουριδά θα πραγματοποιηθεί στο θεατρικό εργαστήρι «Ελ» της Ελένης Λιάσκα, στην Καλαμάτα.

Η πρώτη ημέρα, Κυριακή 1 Μαρτίου (17:00–19:30), έχει ελεύθερη είσοδο και περιλαμβάνει προβολή της ταινίας «Κάτω απ’ τη γέφυρα των ενωμένων μας χεριών» και γυρίσματα προσωπικών κινηματογραφικών μονόλογων.

Οι επόμενες συναντήσεις θα γίνουν στις 7 και 14 Μαρτίου (17:00–20:30), με θεωρητικό και πρακτικό μέρος και ολοκλήρωση ατομικής ταινίας/μονόλογου για κάθε συμμετέχοντα. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία, όμως οι θέσεις είναι περιορισμένες. Πληροφορίες: Ελένη Λιάσκα, μήνυμα στα social media ή στο 6936833223.