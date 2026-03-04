Καλαμάτα: Το «Keep Dancing» επιστρέφει το Σαββατοκύριακο

Εισηγητής ο Πλωτίνος Ηλιάδης με το σεμινάριο «Speed the Spiral». Το σεμινάριο απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και προχωρημένους ενήλικες. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται για την Α’ ομάδα από τις 10 π.μ. έως τις 11.30 π.μ. και από τις 5 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ., ενώ για τη Β’ ομάδα από τις 11.30 π.μ. έως τις 1 μ.μ. και από τις 6.30 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. Στο σημείωμα του εισηγητή για το σεμινάριο αναφέρεται: «Μέσα από την πρακτική του μαθήματος Speed the Spiral το σώμα αντιμετωπίζεται ως ένα άρτιο εργαλείο ικανό να πειθαρχεί και να ενεργοποιεί στο μέγιστο βαθμό το νευρομυϊκό σύστημά του. Η εξέλιξη της τεχνικής καλλιεργείται παράλληλα με την χορευτικότητα μέσα από ποικίλους χορευτικούς συνδυασμούς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από το έντονο στοιχείο της συνεχόμενης ροής στην κίνηση σε συνδυασμό με τις διαφορετικές εναλλαγές δυναμικών.

Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν τον τρόπο της σωστής διαχείρισης του σώματός τους, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή εξέλιξη της τεχνικής». Στόχος των μαθημάτων «Speed the Spiral» αποτελεί η εκπαίδευση του σώματος ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται με ακρίβεια σε υψηλού βαθμού πολυπλοκότητας κινήσεις που καλείται να εκτελέσει. Έχοντας ως κύριο πρωταγωνιστή την σπειροειδή κίνηση, αποσκοπείται η συνεχόμενη μεταφορά ροής ενέργειας από το ένα σημείο του σώματος στο άλλο, με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια. Πληροφορίες και εγγραφές, στη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας, στην οδό Παν. Καίσαρη 6, στην Καλαμάτα.

Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2721080866, καθημερινά από τις 4 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., καθώς και μέσω email στη διεύθυνση dance@kalamatafaris.gr.