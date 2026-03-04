Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης: Την Παρασκευή ξεκινάει το 7ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ του Πανός

Το 7ο Πανελλήνιο Χορωδιακό Φεστιβάλ του Πανός θα φιλοξενηθεί στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο Τρίπολης από την Παρασκευή έως και την Τρίτη 17 Μαρτίου. Τη διοργάνωση έχει η Χορωδία Τρίπολης, με τη στήριξη του Δήμος Τρίπολης και της Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το φετινό φεστιβάλ θα έχει διάρκεια 12 ημερών και θα περιλαμβάνει 14 συναυλίες, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Συμμετέχουν 70 χορωδίες από όλη την Ελλάδα, αριθμός-ρεκόρ για τη διοργάνωση. Πρόκειται για γυναικείες, ανδρικές, παιδικές, μικτές και χορωδίες ενηλίκων, με ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Το φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα.

Κατά τη διάρκεια των δύο Κυριακών θα πραγματοποιηθούν διπλές εκδηλώσεις (πρωί και βράδυ). Η φετινή θεματική είναι αφιερωμένη στο folk τραγούδι. Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Κωστάλας στην παρουσίαση, οι Μπάμπης Τσέρτος, Βασίλης Προδρόμου και Θόδωρος Ρουμπάνης στο τραγούδι, ο Ντάσο Κούρτι στο ακορντεόν και η Μαρία Παπαπετροπούλου στο πιάνο, καθώς και άλλοι μουσικοί και χορωδοί. Υπολογίζεται ότι περίπου 3.000 χορωδοί και συνοδοί θα επισκεφθούν την Τρίπολη, ενισχύοντας την τοπική οικονομία κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Η Χορωδία Τρίπολης, με πολυετή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, καλεί τους πολίτες και τους χορηγούς να στηρίξουν τη διοργάνωση, ώστε να συνεχιστεί η υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων πανελλήνιας εμβέλειας.