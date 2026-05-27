Αποικιοκρατικό σύστημα εκλογής για ιθαγενείς

Η κυβέρνηση φαίνεται πως είναι αποφασισμένη να ψηφίσει τον νέο εκλογικό νόμο που οδηγεί στην εκλογή περιφερειαρχών και δημάρχων μέσα από ένα σύστημα πολλαπλής ψήφου σε μια Κυριακή που εφαρμόζεται σε κάτι βρετανικές αποικίες. Η ενδυνάμωση της αυτοδιοίκησης και η ενίσχυση των τοπικών εξουσιών είναι εκτός του ενδιαφέροντος του κυβερνητικού επιτελείου, το οποίο, όπως έχει αποδείξει, θεωρεί ότι τα πάντα στη χώρα θα πρέπει να ελέγχονται και να κινούνται από το σύστημα γύρω από το Μαξίμου. Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι ακόμα και το άνοιγμα ενός δρόμου στο κέντρο της Αθήνας έγινε με την «ευλογία» του πρωθυπουργού.

Ο συγκεκριμένος εκλογικός νόμος δεν ενισχύει μόνο τις υπάρχουσες αυτοδιοικητικές αρχές, αλλά στέλνει ταυτόχρονα μήνυμα σε όποιον δεν συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις ότι δεν έχει μέλλον αν δεν έχει τη στήριξη. Με το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα επιχειρείται ο απόλυτος έλεγχος της αυτοδιοίκησης και η ευθυγράμμισή της με τις κεντρικές επιλογές του συστήματος εξουσίας.

Η εξέλιξη αυτή θα έπρεπε να εξαγριώσει τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης και όσους πιστεύουν ότι ειδικά η ελληνική επαρχία έχει ανάγκη από ισχυρούς θεσμούς αποκέντρωσης. Δυστυχώς, κυριαρχεί για μία ακόμη φορά η αντίληψη του προσωπικού οφέλους. Οι δημοτικές αρχές θεωρούν ότι με το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα εξασφαλίζουν μια άνετη επανεκλογή, οπότε αδιαφορούν για την υπονόμευση του θεσμού τον οποίο υπηρετούν.

Αδιάφοροι, όμως, είναι και οι πολίτες, οι οποίοι δείχνουν ελάχιστο ενδιαφέρον για τον τρόπο εκλογής των ανθρώπων που ασκούν την τοπική εξουσία. Θεωρούν ότι η αυτοδιοίκηση είναι για να παρευρίσκεται και να χαιρετίζει σε ανούσιες εκδηλώσεις και να κάνει καμία μικροεξυπηρέτηση σε προσωπικό επίπεδο. Όλα αυτά μαζί συγκροτούν το μεγάλο πρόβλημα εκπροσώπησης αλλά και προοπτικής της ελληνικής περιφέρειας. Με αδύναμους τοπικούς άρχοντες, απόλυτα εξαρτημένους από το κεντρικό σύστημα εξουσίας, είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η απαξίωση αλλά και η ερημοποίηση της επαρχίας.

Το πρόβλημα δεν είναι, δηλαδή, μόνο ο τρόπος εκλογής μέσα από αυτό το συγκεκριμένο σύστημα, αλλά ο ρόλος των τοπικών αρχών, οι οποίες θα είναι απολύτως αποδυναμωμένες και άβουλες. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι πρόκειται για αντιγραφή ενός αποικιοκρατικού συστήματος εκλογής. Οι άρχοντες των ιθαγενών είναι ικανοί μόνο για να μοιράζουν χρωματιστά καθρεφτάκια, και αυτό προωθείται πλέον μέσα από τον τρόπο ανάδειξής τους.

panagopg@gmail.com