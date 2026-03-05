Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Πατρών

Τα εγκαίνια της έκθεσης παραδοσιακών φορεσιών του Νίκου Πλακίδα θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Κυριακή στις 6 μ.μ. στη Βίλα Κόλλα, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Κουκούλι. Η έκθεση αναδεικνύει το πολυετές και σπουδαίο έργο του δημιουργού Νίκου Πλακίδα, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη, αναβίωση και καλλιτεχνική αποτύπωση της ελληνικής παραδοσιακής φορεσιάς. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το γεγονός ότι ο Νίκος Πλακίδας δημιούργησε τις ελληνικές φορεσιές για τη νέα ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ιστορική και αισθητική αυθεντικότητα της κινηματογραφικής αναπαράστασης. Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα της δημιουργικής συνάντησης της λαογραφικής έρευνας με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

Μετά τα εγκαίνια θα ακολουθήσει εκδήλωση στο κεντρικό αμφιθέατρο με ομιλήτρια την Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, πρώην διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και επίτιμη διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία θα μιλήσει για «Της γαλανής το φόρεμα, της ρούσας το φουστάνι, ‘ξήντα ραφτάδες το ’ραφταν και ‘ξήντα μαθητάδες… Ο ελληνοράφτης Νίκος Πλακίδας και η άυλη πολιτιστική κληρονομιά».

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με παραδοσιακούς χορούς από το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών, τη χορευτική ομάδα «Αετοί του Μοριά» του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύλων και τον Σύλλογο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών του Πανεπιστημίου Πατρών, σε μια γιορτή που ενώνει την παράδοση με τη ζωντανή πολιτιστική έκφραση.

Η διοργάνωση της έκθεσης και της τιμητικής εκδήλωσης γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, το Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μύλων Πατρών.