Το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας στο Τορόντο

Το ΛΕΚ έλαβε μέρος σε επίσημο γκαλά που διοργανώθηκε από την Παμμεσσηνιακή για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, παρουσιάζοντας χορούς και τραγούδια από τη Μεσσηνία, παρουσία 1.600 μελών και επισήμων. Η αποστολή του Λυκείου παρακολούθησε με συγκίνηση τη θεία λειτουργία την Κυριακή της Ορθοδοξίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, ιερουργούντος του σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Καναδά, κ.κ. Σωτηρίου, ενώ στη συνέχεια έγινε δεκτή στην Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Καναδά όπου ξεναγήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο. Επίσης, επισκέφθηκε την έδρα της ελληνικής κοινότητας του Τορόντο όπου την υποδέχθηκε η πρόεδρος, Μπέτυ Σκουτάκη και ξεναγήθηκε στην ελληνική συνοικία του Danforth από τον καθηγητή στην έδρα νεότερης ελληνικής ιστορίας του Hellenic Heritage Foundation του Πανεπιστημίου του York, Σάκη Γκέκα. Ακόμη, επισκέφθηκε το Χρηματιστήριο του Τορόντο, όπου έγινε δεκτή από τον διευθύνοντα σύμβουλο, Λούη Αναστασόπουλο, μεσσηνιακής καταγωγής. Τέλος, συμμετείχε σε σεμινάριο χορού που πραγματοποιήθηκε από το δάσκαλο του ΛΕΚ, Άγη Τσακαλάκο, σε παιδιά και ενήλικες της ομογένειας. Στα πλαίσια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν, από την ξεναγό της Συλλογής Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια» Σταυρούλα Γιαννακοπούλου, και οι τοπικές φορεσιές της Μάνης, της ορεινής Τριφυλίας, της Αλαγονίας καθώς και η φουστανέλα. Στο περιθώριο των παραπάνω, η αποστολή του ΛΕΚ είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τους καταρράκτες του Νιαγάρα, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Νιαγάρα, Jim Diodati, καθώς και να ξεναγηθεί στα αξιοθέατα του Τορόντο. Στο ταξίδι συμμετείχαν οι χορευτές και οι χορεύτριες Ορέστης Βλάσσης, Κωνσταντίνος Βλάχος, Θανάσης Γεωργακόπουλος, Σταυρούλα Γιαννακοπούλου, Δήμητρα Δέδε, Ελένη Θεοδωρακοπούλου, Κώστας Κατσιώλης, Γεωργία Κουτσουμπού, Εύη Μαυρογιώργου, Νικος Μανιατέας, Χρύσα Μπαζάνη, Ελένη Μπούνα, Χάρης Μπούνας, Λούλε Μπούσι, Μαρία Πατικοπούλου, Έφη Ρομπάκη, Δήμητρα Σχινά, Βούλα Τζάνε, Ηλίτσα Σκαρπαλέζου και Χρήστος Χρονόπουλος.