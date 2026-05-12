Τι λένε τα ζώδια σήμερα (12/5)

Κριός

Η Σελήνη στον 12ο σου και στους Ιχθύς το πρωί θα σχηματίζει εξάγωνο με τον Ερμή στον 2ο και τρίγωνο με τον Δία στον 4ο σου. Ιδανικές ώρες για να συσκεφτείς με τον εαυτό σου και να βρεις την κατάλληλη στρατηγική που μπορείς να χρησιμοποιήσεις προκειμένου να αυξήσεις τα εισοδήματά σου και να φροντίσεις την οικογένεια σου. Αργότερα θα σχηματίσει εξάγωνο με τον Hλιο στον 2ο σου και παράλληλα τετράγωνο με την Αφροδίτη στον 3ο σου, με αποτέλεσμα, εκεί που νιώθεις ασφαλής, να προκύπτουν κάποιες συζητήσεις ενδεχομένως με ένα συγγενικό πρόσωπο που θα σε προβληματίσουν.

Ταύρος

Η Σελήνη στους Ιχθύς και στον 11ο σου σε εξάγωνο με τον Ερμή στον 1ο σου και σε τρίγωνο με τον Δία στον 3ο σου, σε βοηθούν να εκφραστείς με μεγαλύτερη άνεση και να προσεγγίσεις πρόσωπα που θα σε στηρίξουν ουσιαστικά. Μια συζήτηση ίσως μπορέσει να σου ανοίξει νέες προοπτικές και να σε βάλει σε διαδικασία να δεις διαφορετικά μια κατάσταση. Αργότερα μέσα στην ημέρα, η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με τον Hλιο στον 1ο σου, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση σου. Το τετράγωνο με την Αφροδίτη στον 2ο σου μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις για οικονομικά ζητήματα.

Δίδυμοι

Η Σελήνη στους Ιχθύς και στον 10ο σου σε εξάγωνο με τον Ερμή στον 12ο σου και σε τρίγωνο με τον Δία στον 2ο σου, σε βοηθούν να κινηθείς παρασκηνιακά και στρατηγικά, βρίσκοντας λύσεις σε οικονομικά ή επαγγελματικά θέματα χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύψεις τις σκέψεις σου. Η διαίσθησή σου λειτουργεί δυνατά και μπορείς να καταλάβεις πολλά από τη στάση των άλλων. Η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 12ο σου, τονίζοντας την ανάγκη να απομακρυνθείς για λίγο από εντάσεις. Το τετράγωνο της με την Αφροδίτη στον 1ο σου μπορεί να δημιουργήσει μια εσωτερική σύγκρουση.

Καρκίνος

Η Σελήνη στους Ιχθύς στον 9ο σου το πρωί σε εξάγωνο με τον Ερμή στον 11ο σου και σε τρίγωνο με τον Δία στον 1ο σου, ευνοούν τις επαφές με φίλους/ες, τις συζητήσεις, τις ιδέες αλλά και οτιδήποτε μπορεί να σε εξελίξει προσωπικά ή επαγγελματικά. Είναι πολύ πιθανό να δεχτείς στήριξη από πρόσωπα του περιβάλλοντός σου. Αργότερα η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 11ο σου, φέρνοντας όμορφες στιγμές μέσα από παρέες και κοινωνικές επαφές. Το τετράγωνο της με την Αφροδίτη στον 12ο σου δείχνει πως ανασφάλειες που κρατάς μέσα σου μπορεί να επηρεάσουν την διάθεσή σου.

Λέων

Η Σελήνη στους Ιχθύς και στον 8ο σου σε εξάγωνο με τον Ερμή στον 10ο σου και τρίγωνο με τον Δία στον 12ο σου, σε βοηθούν να λειτουργήσεις διαισθητικά απέναντι σε καταστάσεις που μέχρι τώρα σε πίεζαν. Είναι πιθανό να υπάρξει μια συζήτηση γύρω από επαγγελματικά θέματα ή να συνειδητοποιήσεις πως χρειάζεται να αφήσεις πίσω σου άγχη που σε κρατούσαν στάσιμο/η. Η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 10ο σου, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να νιώσεις αυτοπεποίθηση μέσα από επαγγελματικές κινήσεις ή μέσα από την αναγνώριση που λαμβάνεις από τους άλλους.

Παρθένος

Το εξάγωνο που σχηματίζει η Σελήνη στον 7ο σου από τους Ιχθύς με τον Ερμή στον 9ο και το τρίγωνο με τον Δία στον 11ο σου, ευνοούν ιδιαίτερα τις συζητήσεις αλλά και τις συμφωνίες που μπορούν να ανοίξουν νέους δρόμους. Κάποιο πρόσωπο μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά απέναντί σου ή να σου δώσει μια συμβουλή που θα σε βοηθήσει. Η Σελήνη αργότερα θα σχηματίσει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 9ο σου, δίνοντάς σου αισιοδοξία. Το τετράγωνο με την Αφροδίτη στον 10ο σου μπορεί να δημιουργήσει ένταση ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ζυγός

Το εξάγωνο που σχηματίζει η Σελήνη στον 6ο σου από τους Ιχθύς με τον Ερμή στον 8ο και το τρίγωνο με τον Δία στον 10ο σου, σε βοηθούν να βρεις λύσεις σε ζητήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό, ιδιαίτερα σε επαγγελματικό ή οικονομικό επίπεδο. Είναι μια καλή στιγμή για να οργανώσεις καλύτερα τις κινήσεις σου, να βάλεις προτεραιότητες και να διαχειριστείς με μεγαλύτερη ψυχραιμία ό,τι σε πιέζει. Αργότερα, η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 8ο σου, ενισχύοντας την διαίσθηση αλλά και την ανάγκη σου να νιώσεις συναισθηματική σταθερότητα μέσα από ουσιαστικές επαφές.

Σκορπιός

Το εξάγωνο που σχηματίζει η Σελήνη στον 5ο σου από τους Ιχθύς με τον Ερμή στον 7ο και το τρίγωνο με τον Δία στον 9ο σου ευνοούν τις προσωπικές σχέσεις και τις επαφές που μπορούν να σου ανοίξουν νέους ορίζοντες. Είναι πιθανό να περάσεις όμορφες στιγμές με τον/ην αγαπημένο/η σου ή να νιώσεις πως υπάρχει καλύτερη κατανόηση και επικοινωνία μέσα σε μια σχέση ή συνεργασία. Αργότερα μέσα στην ημέρα, η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 7ο σου και θα νιώσεις περισσότερη συναισθηματική ισορροπία. Το τετράγωνο της με την Αφροδίτη στον 8ο σου μπορεί να φέρει εντάσεις.

Τοξότης

Το εξάγωνο που σχηματίζει η Σελήνη στον 4ο σου από τους Ιχθύς με τον Ερμή στον 6ο και το τρίγωνο με τον Δία στον 8ο σου, σε βοηθούν να οργανώσεις καλύτερα, θέματα της καθημερινότητας και να βρεις λύσεις σε πρακτικές υποθέσεις. Η διαίσθησή σου λειτουργεί έντονα και μπορεί να σε οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις, ιδιαίτερα για ζητήματα που σχετίζονται με χρήματα. Η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 6ο σου, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να βάλεις σε τάξη τις υποχρεώσεις σου. Το τετράγωνο της με την Αφροδίτη στον 7ο σου μπορεί να δημιουργήσει ένταση σε μια συνεργασία.

Αιγόκερως

Η Σελήνη στους Ιχθύς και στον 3ο σου σε εξάγωνο με τον Ερμή στον 5ο σου και τρίγωνο με τον Δία στον 7ο σου, ευνοούν ιδιαίτερα τις προσωπικές σχέσεις αλλά και τις συνεργασίες. Είναι πιθανό να υπάρξει μια όμορφη συζήτηση με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει ή να νιώσεις πως κάποιος/α καταλαβαίνει πραγματικά αυτά που θέλεις να εκφράσεις. Η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 5ο σου, ενισχύοντας την ανάγκη σου να περάσεις όμορφα ή να ασχοληθείς με κάτι δημιουργικό που σε γεμίζει ψυχικά. Το τετράγωνο της όμως με την Αφροδίτη στον 6ο σου, μπορεί να φέρει μικρές εντάσεις ή πίεση.

Υδροχόος

Η Σελήνη στους Ιχθύς και στον 2ο σου σε εξάγωνο με τον Ερμή στον 4ο σου και τρίγωνο με τον Δία στον 6ο σου βοηθούν σημαντικά στις οικογενειακές συζητήσεις όσο και στην οργάνωση της καθημερινότητάς σου. Είναι πιθανό να βρεις λύσεις σε θέματα ή να νιώσεις πως μπορείς να διαχειριστείς πιο εύκολα καταστάσεις που μέχρι τώρα σε άγχωναν. Η Σελήνη θα σχηματίσει εξάγωνο με τον Ηλιο στον 4ο σου ενισχύοντας την ανάγκη να νιώσεις συναισθηματική ασφάλεια κοντά σε ανθρώπους που εμπιστεύεσαι. Το τετράγωνο της με την Αφροδίτη στον 5ο σου μπορεί να δημιουργήσει μια συναισθηματική αστάθεια.

Ιχθύες

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε τρίγωνο με τον Δία στον Καρκίνο σου δίνει δυναμική και θετικές εξελίξεις σε πολλούς τομείς. Είναι μια ημέρα που μπορείς να προχωρήσεις σχέδια και να έχεις ευχάριστα γεγονότα. Το μεσημέρι όμως, το τετράγωνο με την Αφροδίτη στους Διδύμους φέρνει εντάσεις. Η ημέρα σου δίνει ευκαιρίες να προχωρήσεις επαγγελματικά σχέδια. Μπορεί να υπάρξει αναγνώριση ή πρόταση. Αργότερα πρόσεξε κάποιες συναισθηματικές αντιδράσεις που επηρεάζουν αποφάσεις. Ωστόσο στα οικονομικά υπάρχει βελτίωση, αλλά απόφυγε έξοδα που σχετίζονται με συναισθηματική φόρτιση.