Δυτική Σάμος: Το «πολύτιμο μυστικό» του Αιγαίου για τους Ολλανδούς ταξιδιώτες​​​​​​​​​​​​​​​

Ως τον κορυφαίο «μυστικό» προορισμό του Αιγαίου παρουσιάζει τη Δυτική Σάμο το πρόσφατο εκτενές αφιέρωμα της ολλανδικής τουριστικής ιστοσελίδας Griekenland.net, η οποία συγκαταλέγεται στα πλέον αναγνωρίσιμα μέσα ενημέρωσης της Ολλανδίας που εξειδικεύονται στον ελληνικό τουρισμό και στις προτάσεις διακοπών στην Ελλάδα .

Στο αφιέρωμα γίνεται εκτενής αναφορά στα εντυπωσιακά τοπία της Δυτικής Σάμου και στις περιοχές που συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα του τόπου. Το ολλανδικό μέσο χαρακτηρίζει τη Δυτική Σάμο ως την «Άγρια Δύση του Αιγαίου», αναδεικνύοντας τα επιβλητικά βουνά του Κέρκη, τη σπάνια πυκνή βλάστηση, τα καταπράσινα φαράγγια, τις εξωτικές παραλίες και την αίσθηση ελευθερίας που προσφέρει το νησί στους ταξιδιώτες που αναζητούν μοναδικές εμπειρίες.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο Καρλόβασι και στην παραλία Ποτάμι με τους διάσημους καταρράκτες, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς «θησαυρούς» του νησιού, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ακολουθήσουν πεζοπορικές διαδρομές μέσα σε ένα καταπράσινο φυσικό περιβάλλον με τρεχούμενα νερά και απόκρημνα σημεία μοναδικής αισθητικής. Παράλληλα, αναφορά γίνεται στις εντυπωσιακές παραλίες της δυτικής πλευράς, όπως το Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάνι, που προσελκύουν φυσιολάτρες και ταξιδιώτες που αναζητούν το διαφορετικό και το γνήσιο, μακριά από την τυποποίηση. Το δημοσίευμα ξεχωρίζει ακόμη τα ορεινά χωριά της Δυτικής Σάμου, παρουσιάζοντας τον Μαραθόκαμπο ως έναν παραδοσιακό οικισμό με διαφορετικό χαρακτήρα, χτισμένο στις πλαγιές του όρους Κέρκη, με στενά καλντερίμια, πέτρινα σπίτια και μοναδική θέα προς το Αιγαίο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται επίσης στον Δρακαίους, τον ορεινότερο και πιο απομονωμένο οικισμό της περιοχής, όπου, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «ο δρόμος κυριολεκτικά τελειώνει», προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία ηρεμίας, επαφής με τη φύση και ανεμπόδιστης θέας προς το πέλαγος. Το άρθρο προβάλλει ακόμη τον Όρμο Μαραθοκάμπου και το Βοτσαλάκια ως ιδανικά σημεία για χαλάρωση δίπλα στη θάλασσα, με μεγάλες παραλίες, καθαρά νερά και ήπιους ρυθμούς ζωής, στοιχεία που αναζητούν ολοένα και περισσότερο οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυνατότητες πεζοπορίας και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων, με αναφορές στα μονοπάτια που διασχίζουν τα δάση και τις ορεινές διαδρομές του Κέρκη, αλλά και στη μοναδική εμπειρία εξερεύνησης της φύσης που προσφέρει συνολικά η Δυτική Σάμος.

Το ολλανδικό μέσο αναδεικνύει επίσης τη γαστρονομία της περιοχής, τα τοπικά προϊόντα, το σαμιώτικο κρασί, τις μικρές παραδοσιακές ταβέρνες και τη φιλοξενία των κατοίκων, στοιχεία που συνθέτουν μια αυθεντική ελληνική εμπειρία διακοπών και καθιστούν τη Δυτική Σάμο πόλο έλξης για ποιοτικό τουρισμό και πραγματικές στιγμές αναψυχής και διασκέδασης.

Μέσα από το αφιέρωμα υπογραμμίζεται ότι η Δυτική Σάμος αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, έντονο φυσικό ανάγλυφο, πολιτισμό και αυθεντικότητα, προσφέροντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να ανακαλύψει μια διαφορετική πλευρά του Αιγαίου.

Η αναφορά του ολλανδικού μέσου είναι αποτέλεσμα της εκτενούς έρευνας του βραβευμένου ταξιδιωτικού μέσου, σε συνδυασμό με τον κύκλο ενημερωτικών επαφών του Δήμου Δυτικής Σάμου, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του προορισμού στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην ολλανδική αγορά, η οποία διαχρονικά παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον για αυθεντικούς και φυσιολατρικούς προορισμούς.

«Η προβολή του τόπου μας από ένα τόσο έγκυρο και δημοφιλές τουριστικό μέσο της Ολλανδίας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλουμε για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του προορισμού. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τη διαφορετικότητα της Σάμου στις διεθνείς αγορές, προβάλλοντας τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας: Τη σπάνια φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα, την πολυμορφία εμπειριών, την πλούσια παράδοση, τη γαστρονομία και τη φιλοξενία των ανθρώπων μας. Το νησί του Πυθαγόρα διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που αναζητά σήμερα ο σύγχρονος ταξιδιώτης. Συνεχίζουμε με συνέπεια την προσπάθεια για τη δυναμική τοποθέτησή της στον διεθνή τουριστικό χάρτη», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Δυτικής Σάμου, Βαγγέλης Μαρνέζος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ