Βραδιά ποίησης στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας

Βραδιά ποίησης διοργανώνεται την Πέμπτη 21 Μαρτίου, στις 7 μ.μ., στο καφέ «Ελοίνων», Μπενάκη 8, στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας.

«Να διαβάσουμε όλοι μαζί και να γίνουμε μια όμορφη παρέα», αναφέρει το κάλεσμα. Ο σκηνοθέτης και ποιητής Γιώργος Λουριδάς, μέλος της Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων, καλεί το κοινό σε μια ανοιχτή βραδιά ελεύθερης ανάγνωσης ποιημάτων. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων και η είσοδος είναι ελεύθερη. Κάθε συμμετέχων θα έχει τη δυνατότητα να διαβάσει έως δύο ποιήματα της επιλογής του. Οσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας: https://docs.google.com/forms/d/1xiHOKpE4tOzSHyrNpjDQ0t36i1Ao6vTRSvcT7a_Cxb8 ή την ημέρα της εκδήλωσης, δηλώνοντας το ποίημά τους ώστε να τηρηθεί σειρά ανάγνωσης.

