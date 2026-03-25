Σεμινάριο χορού και τραγουδιού με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και τον Χαρίτωνα Χαριτωνίδη

Η ελληνική μουσική, αιώνες τώρα ζωντανή, συνεχίζει στη σύγχρονη εποχή να εκφράζει τις ίδιες ανάγκες του ανθρώπου για αγάπη, ασφάλεια, αποδοχή και συνύπαρξη. Μέσα σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο, μεταβάλλεται, ανασυντίθεται και αναδημιουργείται, χωρίς να πεθαίνει. Ο Λόγος, το Μέλος και η Κίνηση, σε συνύπαρξη, συνιστούν ύψιστη καλλιτεχνική δημιουργία. Συνεπακόλουθα, ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει την ανώτατη έκφραση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, αφού ο ίδιος μπορεί να τραγουδήσει (Λόγος-Μέλος) και να χορέψει (Κίνηση).

«Το Χοροτράγουδο αποτελεί ολοκληρωμένη μορφή τέχνης και έκφρασης. Σε αυτό θα εστιάσουμε στο παρόν σεμινάριο, το οποίο αποτελείται από δύο εργαστήρια σε συνεργασία. Κάθε σπουδαστής θα επιλέξει ένα αντικείμενο, το οποίο θα μελετήσει με τον καθηγητή του για 12 ώρες σε ομαδικό μάθημα. Τις μισές από αυτές τις ώρες θα συνεργαστεί με τους σπουδαστές του άλλου αντικειμένου, πειραματιζόμενος και στο άλλο αντικείμενο από το επιλεγμένο, σε μια «τραγουδοχορευτική» συνύπαρξη.

Το σεμινάριο Χοροτράγουδου απευθύνεται σε σπουδαστές τραγουδιού και χορού, οι οποίοι θα είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και στα δύο αντικείμενα. Θα τονίσουμε την άρρηκτη σχέση τραγουδιού και χορού ανά τους αιώνες. Θα δουλέψουμε σε μοτίβα μελωδικά και χορευτικά, αποδομώντας μελωδία και κίνηση, ανασυνθέτοντάς τα κατά βούληση και καταλήγοντας σε συμπεράσματα», τονίζουν οι διοργανωτές. Για πληροφορίες: 27210 86213, lykelkal@otenet.gr.