

Υλικά για 4 μερίδες



10 αγκινάρες, καθαρισμένες και κομμένες στη μέση

400 γρ. κουκιά φρέσκα, καθαρισμένα και ολόκληρα, αν είναι τρυφερά, αλλιώς μόνο τα σπυριά στο εσωτερικό

500 γρ. αρακάς

1 ξερό κρεμμύδι, σε ψιλά καρέ

3 πατάτες, κομμένες κυδωνάτες

2 μικρά καρότα, κομμένα σε 3 κομμάτια

5 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

6 κλωνάρια μάραθος, ψιλοκομμένος

ο χυμός από 1 λεμόνι

120 ml ελαιόλαδο + λίγο ακόμα για το σερβίρισμα

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι



Διαδικασία

Για να ετοιμάσουμε τις αγκινάρες με αρακά, κουκιά και μάραθο, σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε πρώτα το λάδι σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε το ξερό κρεμμύδι για περίπου 2-3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει ελαφρώς.

Προσθέτουμε τις αγκινάρες, τα κουκιά, τον αρακά, τις πατάτες, τα καρότα και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για περίπου 2 λεπτά, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα μέχρι να λαδωθούν καλά.

Ρίχνουμε τόσο νερό ώστε να καλύψει μέχρι τη μέση όλα τα υλικά, αλατοπιπερώνουμε και μαγειρεύουμε για περίπου 3-4 λεπτά, μέχρι να αρχίσουν τα υγρά να κοχλάζουν.

Μετριάζουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε με το καπάκι και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 25-30 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν όλα τα λαχανικά. Πότε πότε σείουμε την κατσαρόλα.

Ρίχνουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι, τον μάραθο, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, τον χυμό λεμονιού και μαγειρεύουμε με ξεσκέπαστη την κατσαρόλα για περίπου άλλα 10 λεπτά, μέχρι να «δέσει» ελαφρώς η σάλτσα.

Ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο ωμό και σερβίρουμε.