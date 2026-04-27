Κινηματογραφική διάρρηξη στη Μεσσήνη: "Χτύπησαν" πρακτορείο με… αυτοκίνητο και άδειασαν το ταμείο

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά πέντε άγνωστοι δράστες έφτασαν λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα στην οδό Ναυαρίνου στη Μεσσήνη με ΙΧ αυτοκίνητο και αφού έσπασαν την πόρτα του πρακτορείου, εισήλθαν σε αυτό και ερεύνησαν όλους τους χώρους. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά “σήκωσαν” την ταμειακή μηχανή που περιείχε άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Να σημειωθεί πως ο συναγερμός του καταστήματος χτύπησε, αυτός όμως δεν απέτρεψε τους δράστες να ολοκληρώσουν τη διάρρηξη. Οι περίοικοι ξύπνησαν από τον δυνατό θόρυβο που προκάλεσε η θραύση της τζαμαρίας και ειδοποίησαν την Αστυνομία που βρέθηκε στο σημείο. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης που έχει λάβει μαρτυρίες και μέσω βιντεοληπτικού υλικού προσπαθεί να φτάσει στην ταυτότητα των δραστών.

Κ.Ηλ.