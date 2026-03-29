Μαρία Κάλλας: Εγκαινιάστηκε η έκθεση του Νίκου Φλώρου στη Βραζιλία

Με επιτυχία και έντονη διεθνή απήχηση πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 20/3 τα εγκαίνια της νέας έκθεσης του γλύπτη Νίκου Φλώρου, στο εμβληματικό Theatro Municipal de São Paulo στη Βραζιλία.

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε η «Θεά από Ατσάλι», ένα έργο αφιερωμένο στη θρυλική Μαρία Κάλλας, που μετατρέπει τη φωνή σε ύλη και τη μνήμη σε διαχρονική εμπειρία.

Το μνημειώδες γλυπτό, ύψους 2,5 μέτρων και βάρους περίπου 400 κιλών, δεσπόζει στον ιστορικό χώρο της όπερας, στον ίδιο τόπο όπου η Μαρία Κάλλας εμφανίστηκε το 1951, δημιουργώντας έναν ισχυρό συμβολισμό επιστροφής και αιωνιότητας. Η «Θεά από Ατσάλι» ακολουθεί μια σπουδαία διεθνή πορεία, από τη Βενετία και τη Ρώμη, στο Παρίσι και την UNESCO, όπου το έργο απέκτησε διεθνή αναγνώριση και συνδέθηκε με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, έως το Ντουμπάι και τη Φλωρεντία στο Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, πριν κορυφωθεί στο Σάο Πάολο. Μετά τα αποκαλυπτήρια της «Θεάς από Ατσάλι», η σκηνή του Theatro Municipal de São Paulo μεταμορφώθηκε σε έναν χώρο υψηλής καλλιτεχνικής συγκίνησης. H παγκοσμίου φήμης Ελληνίδα σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου, ερμήνευσε άριες της Μαρίας Κάλλας με συνοδεία πιάνου.

Η ίδια παρουσίασε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο ιταλικό λυρικό ρεπερτόριο, ερμηνεύοντας την άρια «Un bel dì vedremo» από την Madama Butterfly και το «Vissi d’arte» από την Tosca του Giacomo Puccini.