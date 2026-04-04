Σήμερα τα εγκαίνια της «Αλληλεπίδρασης» του Βασίλη Βαγιάννη στη Γιάλοβα

Η ατομική έκθεση ζωγραφικής του καταξιωμένου καλλιτέχνη Βασίλη Βαγιάννη με τίτλο «Αλληλεπίδραση», θα φιλοξενηθεί έως τις 16 Απριλίου 2026 στον εκθεσιακό χώρο της “Plus Art Gallery” στον πεζόδρομο της Γιάλοβας.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα λάβουν χώρα σήμερα Σάββατο στις 5 μ.μ. παρουσία του καλλιτέχνη, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει από κοντά το νέο του εικαστικό έργο. Η έκθεση εστιάζει στην έννοια της αλληλεπίδρασης ως μια βιωματική και ουσιαστική διαδικασία επικοινωνίας, όπου ο θεατής δεν παραμένει παθητικός δέκτης αλλά καλείται να συμμετάσχει ενεργά σε έναν εσωτερικό διάλογο. Μέσα από έντονες χρωματικές αντιθέσεις, διαβαθμίσεις φωτός και σκιάς, καθώς και μορφές που στρέφονται προς τα μέσα, τα έργα του Βαγιάννη συνθέτουν ένα βαθιά συναισθηματικό και εσωτερικό εικαστικό περιβάλλον, απαλλαγμένο από επιφανειακούς εντυπωσιασμούς. Ο Βασίλης Βαγιάννης, γεννημένος το 1952 στη Μυτιλήνη, έχει διαγράψει μια μακρά και πολυσχιδή πορεία στον χώρο της τέχνης.

Από νεαρή ηλικία εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Παρίσι, όπου σπούδασε Φυσική, Χημεία και Οικολογία, παράλληλα με τη φοίτησή του στη Σχολή Καλών Τεχνών. Η πρώτη του ατομική έκθεση πραγματοποιήθηκε το 1974 στο Παρίσι και έκτοτε έχει παρουσιάσει περίπου 50 ατομικές εκθέσεις σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής. Το έργο του έχει αποσπάσει θετικές κριτικές και διακρίσεις, ενώ έχει δραστηριοποιηθεί και ως σκηνογράφος. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας από το 2003 και έχει συμπεριληφθεί σε σημαντικές εκδόσεις, όπως η εγκυκλοπαίδεια «Οι Έλληνες Ζωγράφοι».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972637843.