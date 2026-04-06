Ελένη Φουρέιρα και Θοδωρής Φέρρης το καλοκαίρι στην Καλαμάτα

Η Ελένη Φουρέιρα με το εντυπωσιακό «Hybrid Tour», θα εμφανιστεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Γήπεδο του Μεσσηνιακού. Η κορυφαία pop star της ελληνικής σκηνής υπόσχεται ένα φαντασμαγορικό show υψηλής αισθητικής, συνδυάζοντας μουσική, χορό και σύγχρονη σκηνική προσέγγιση. Μετά την επιτυχία του album «Hybrid» και τις sold out εμφανίσεις της στην Αθήνα, η περιοδεία της αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού. Την παραγωγή υπογράφει η Panik Live Productions.

Λίγες ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, τη σκυτάλη παίρνει ο Θοδωρής Φέρρης με το Summer Tour «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη», στον ίδιο χώρο. Ο ιδιαίτερα δημοφιλής καλλιτέχνης, που έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ερωτικούς ερμηνευτές της γενιάς του, επιστρέφει με μια δυναμική παραγωγή, μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις του σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με πλούσιο ρεπερτόριο και έντονη σκηνική παρουσία, αναμένεται να προσφέρει μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και μεγάλες επιτυχίες. Η ηλεκτρονική προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com. Οι δύο αυτές συναυλίες σηματοδοτούν την έναρξη ενός «θερμού» συναυλιακού καλοκαιριού για την Καλαμάτα, με περισσότερες ανακοινώσεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Τ.Αν.