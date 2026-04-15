«Συν Ένα Μιχάλης Τούμπουρος»: “Μεγαλώνοντας τον Εντι” στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής

Βασισμένο σε γεγονότα από τη ζωή του συγγραφέα, το "Μεγαλώνοντας τον Έντι" είναι μια παράσταση για την τρυφερότητα, το τραύμα και την αποδοχή, όπως αυτά ξεδιπλώνονται μέσα από την ανατρεπτική γραφή του Εντουάρ Λουί. “Μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις του Ιανουαρίου του 2025 και μια διαδρομή που αγκαλιάστηκε με 11 βραβεία στο Φεστιβάλ Περαίας, η ιστορία μας αναζητά ξανά το φως της σκηνής” τονίζεται από το θεατρικό σχήμα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πάνος Ηλιόπουλος, Επεξεργασία – Διασκευή: Πάνος Ηλιόπουλος, Σταυρούλα Κρασσακοπούλου, Φωτογραφίες Κάλλι Κολόζη, Βίντεο: Ανδρέας Καρασπήλιος, Μακιγιάζ: Βαλίνα Τσιχριτζή (Valina Make-up Artist), Χειρισμός ήχου: Παναγιώτης Μελιγαλιώτης. Παίζουν: Αρμάν Καραπετιάν, Μιμίκα Τάσση, Νίκος Κυριακουλάκος.