Διεθνής δράση για τον τουρισμό στον Μυστρά

Τη διοργάνωση του AdventureWEEK Peloponnese 2026 σε συνεργασία με την Adventure Travel Trade Association και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ανακοίνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η βασική δράση είναι το AdventureWEEK Peloponnese Marketplace και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου στο Kyniska Palace Hotel στον Μυστρά. Το Marketplace αποτελεί την κεντρική B2B δράση της διοργάνωσης και φέρνει σε επαφή επαγγελματίες του τουρισμού της Πελοποννήσου με διεθνείς tour operators, travel designers και μέσα ενημέρωσης.

Στη δράση θα συμμετάσχουν 18 διεθνείς αγοραστές τουριστικών υπηρεσιών από χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, καθώς και 12 δημοσιογράφοι και δημιουργοί περιεχομένου από διεθνή μέσα. Μεταξύ των εταιρειών που αναμένεται να συμμετάσχουν περιλαμβάνονται οι Exodus Travels, G Adventures, Intrepid Travel και άλλες. Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και φορείς του τουρισμού της Πελοποννήσου, όπως τουριστικά γραφεία, παρόχους δραστηριοτήτων, ξενοδοχεία, δήμους και οργανισμούς διαχείρισης προορισμών.

Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα πραγματοποιήσουν 20 έως 30 προκαθορισμένες επαγγελματικές συναντήσεις με διεθνείς αγοραστές και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 20 Απριλίου, με αξιολόγηση από τους διοργανωτές. «Το AdventureWEEK Peloponnese Marketplace αποτελεί μια ευκαιρία για τους επαγγελματίες του τουρισμού της Πελοποννήσου να συνδεθούν με τη διεθνή αγορά», ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας.