Σύλλογος «Φίλοι του Μουσείου Μάνης – Μιχ. Κάσση»: Διάλεξη με θέμα «59 έτη μετά…»

Μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση διοργανώνει τη Δευτέρα 20 Απριλίου στις 7.30 μ.μ. ο Σύλλογος «Φίλοι του Μουσείου Μάνης – Μιχ. Κάσση», στο πλαίσιο των πολιτιστικών και ιστορικών δράσεών του.

Η εκδήλωση αφορά διάλεξη με θέμα «59 έτη μετά…», με ομιλητή τον Νίκο Μανιό, γενικό γραμματέα του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) 1967-1974.

Ο Σύλλογος, που έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά του με διαλέξεις, προβολές ταινιών, επισκέψεις σε μουσεία, εκδρομές σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, καθώς και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, συνεχίζει με συνέπεια να προάγει τη γνώση, την ιστορική μνήμη και τον πολιτισμό. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήρι γλυπτικής του Μιχάλη Κάσση στην Αθήνα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Όπως επισημαίνεται, στόχος της βραδιάς είναι όχι μόνο η διεύρυνση των γνώσεων των συμμετεχόντων, αλλά και η δυνατότητα έκφρασης απόψεων και προβληματισμών γύρω από μια ιδιαίτερα σημαντική ιστορική περίοδο.