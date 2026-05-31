Ο Δήμος Τριφυλίας στις εκδηλώσεις μνήμης στην Εδεσσα

Στις εκδηλώσεις μνήμης για τους Μακεδονομάχους Τέλλο Άγρα και Αντώνη Μίγκα που θα γίνουν στην Έδεσσα θα συμμετέχει και φέτος ο Δήμος Τριφυλίας.

Μάλιστα πέρα από τους επίσημους προσκεκλημένους, το Δήμο Τριφυλίας φέτος θα εκπροσωπήσει και το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων «Πολίτες σε δράση», το οποίο θα συμμετέχει στην παρέλαση και θα δώσει παράσταση μακεδονικών χορών στην Κοινότητα Καρυδιάς Εδέσσης.

Οι εκδηλώσεις από το Δήμο Έδεσσας θα γίνουν τη Κυριακή 7 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Αντίστοιχες εκδηλώσεις θα γίνουν και από το Δήμο Τριφυλίας στη γενέτειρα του Τέλλου Άγρα στους Γαργαλιάνους στις 5 Ιουλίου.

Κ.Μπ.

(Φωτογραφία αρχείου)