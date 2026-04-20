«Τυφλές ελπίδες»: Πρεμιέρα απόψε για την θεατρική κωμωδία «Τυφλές ελπίδες»

Η παράσταση υλοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Καλαμάτας και της τοπικής κοινότητας της Μικρής Μαντίνειας, ενισχύοντας τον θεσμό του πολιτισμού σε τοπικό επίπεδο. Οι «Τυφλές Ελπίδες» θα ανέβουν επίσης αύριο και μεθαύριο, την ίδια ώρα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Τι θα γινόταν αν μπορούσες να μπεις στο μυαλό σου όπως βάζεις μια βιντεοκασέτα;

Κι αν πατώντας “play” ανακάλυπτες ότι η ταινία έχει κολλήσει; Ότι οι ίδιες σκέψεις, οι ίδιοι φόβοι, οι ίδιες δικαιολογίες και οι ίδιες ελπίδες παίζουν ξανά και ξανά - χωρίς να το καταλαβαίνεις. Η θεατρική κωμωδία «Τυφλές Ελπίδες» μεταφέρει στη σκηνή αυτό ακριβώς το εσωτερικό τοπίο. Δεν παρακολουθούμε μια απλή ιστορία πολλών προσώπων, αλλά την εσωτερική διαδρομή ενός ανθρώπου και τις διαφορετικές πτυχές του εαυτού του που συγκρούονται, αμφισβητούν, ελπίζουν και αυτοσαμποτάρονται. Μέσα από κωμικοτραγικές καταστάσεις, ρυθμό και επαναληπτικές δομές που λειτουργούν σαν «χαλασμένη κασέτα», η παράσταση αναδεικνύει τις ασυνείδητες επαναλήψεις που καθορίζουν τις επιλογές και τις σχέσεις μας. Οι «Τυφλές Ελπίδες» μιλούν για την ανάγκη αλλαγής και για το πόσο δύσκολο είναι να σταματήσουμε το εσωτερικό μας replay.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παίζουν (κατά σειρά ρόλων): Φώτης Βλάχος, Μάρα Ζαχαροπούλου, Θοδωρής Φραγκούλης, Αναστασία Αντωνοπούλου, Παναγιώτα Αντωνακοπούλου. Σκηνοθεσία – Σκηνογραφία – Συγγραφή: Θοδωρής Φραγκούλης, Κατασκευή σκηνικών: Κώστας Μάλαμας, Φωτιστής: Συκάς Χρήστος, Ηχολήπτης: Αλέξανδρος Μπελόγιαννης, Σκηνοθεσία trailer: Θεόδωρος Φραγκούλης, Λήψη: Γιώργος Μπελόγιαννης, Μοντάζ: Θέμης Κανελόπουλος, Αφίσα: Ηλίας Κουρούπης. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.