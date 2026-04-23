Χρ. Θηβαίος και Παν. Μάργαρης στην Καλαμάτα

Δύο μουσικοί που ενώνονται για να δημιουργήσουν μια παράσταση - παιχνίδι για τους «2» αιώνιους, μουσικούς και κοινό. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1997 κατά την ηχογράφηση του διαχρονικού πλέον τραγουδιού «Πόσο πολύ σ’ αγάπησα» το οποίο ερμηνεύει ο Χρήστος Θηβαίος και ο Παναγιώτης Μάργαρης παίζει εξαίσια κλασική κιθάρα. Επί σκηνής πλέον και μετά από μια σειρά πολύ πετυχημένων εμφανίσεων σε όλη την Ελλάδα, συναντιούνται και στην Καλαμάτα. Μέσα από τις ανατρεπτικές επιλογές ρεπερτορίου, τους αυτοσχεδιασμούς αλλά και τη θερμή συμμετοχή του κόσμου, έχουν δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που είναι γεμάτο από στιγμές συγκινητικές, νοσταλγικές αλλά παράλληλα χαρούμενες και εκστατικές.

Οι μοναδικές ερμηνείες του Χρήστου Θηβαίου σε δικά του τραγούδια από την εποχή των Συνήθων Υπόπτων αλλά και τραγούδια των Θάνου Μικρούτσικου, Βασίλη Δημητρίου και πολλών άλλων μεγάλων συνθετών, συναντιούνται με τις υπέροχες συνθέσεις και τη μοναδική δεξιοτεχνία του Παναγιώτη Μάργαρη σε solo κομμάτια. * Η τιμή προπώλησης είναι 20€, ενώ στο ταμείο διαμορφώνεται στα 25€. Το μειωμένο εισιτήριο, που ισχύει για φοιτητές, ΑμεΑ και παιδιά έως 12 ετών, κοστίζει 15€. Προπώληση εισιτηρίων γίνεται στα εξής βιβλιοπωλεία:"Κονταργύρη". "Κλεψύδρα", "Χαρτί και μελάνι".

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.