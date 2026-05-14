Ο Γιάννης Κότσιρας τον Ιούλιο στην Καλαμάτα

Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος 30 χρόνια πορείας στη δισκογραφία και την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα βρεθεί στην Καλαμάτα για μια ξεχωριστή συναυλία στο Ανοιχτό Θέατρο, στις 9.30 μ.μ.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς και στενούς συνεργάτες του, υπόσχονται ένα καλοκαίρι γεμάτο υπέροχες και μοναδικές μουσικές βραδιές. «Ηταν Απρίλιος του 1996 όταν, κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα έξω από το δισκοπωλείο Metropolis και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου CD στη βιτρίνα. Ηταν το “Αθώος ένοχος”. Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά. Αλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική. Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που έμεινε ακριβώς ίδιο: η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε μαζί αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Καλή αντάμωση», αναφέρει στο κάλεσμά του ο Μεσσήνιος καλλιτέχνης Γιάννης Κότσιρας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Πλήκτρα / Ενορχηστρώσεις: Ακης Κατσουπάκης. Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας. Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός. Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος. Μπάσο: Σπύρος Μάζης. Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης. Τραγούδι / Βιολί: Μαρία Μιχαλάκα. Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας και Στρατής Καραδημητράκης. Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης. Φωτογραφία αφίσας: Γιώργος Σπανός. Οργάνωση Παραγωγής: Menta Art Events.

Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω του more.com και στο Public Store Καλαμάτας.