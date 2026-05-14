Νίκη Κεραμέως: Η αύξηση μισθών μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ανάχωμα στην ακρίβεια

Η επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στους κλάδους του επισιτισμού και των ζαχαρωδών προϊόντων, το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και η πρόσφατη εκδήλωση του «Rebrain Greece» στο Λονδίνο, ήταν τα κύρια θέματα συνέντευξης που παραχώρησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.

Για την επέκταση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον επισιτισμό, η υπουργός ανέφερε ότι, επί της ουσίας, αφορά το 15% των μισθωτών της χώρας, καθώς οι εργαζόμενοι στον συγκεκριμένο κλάδο ξεπερνούν τα 400.000 άτομα, που «από χθες όλοι έχουν καλύτερους όρους εργασίας».

Όπως σημείωσε η κ. Κεραμέως, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπεγράφη, βάσει της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, η οποία διευκολύνει τόσο την υπογραφή όσο και την επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Τόνισε δε ότι το αποτέλεσμα της υπογραφής της νέας Συλλογικής Σύμβασης στον κλάδο του επισιτισμού είναι να είναι υψηλότερος ο κατώτατος μισθός, ο οποίος πλέον κυμαίνεται από 930 ευρώ μέχρι 1.100 ευρώ, ενώ προβλέπονται επιδόματα και προσαύξηση τριετιών.

«Άρα, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας διασφαλίζει καλύτερους όρους εργασίας για σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους», υπογράμμισε.

Προανήγγειλε μάλιστα τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και σε άλλους κλάδους, ενώ, όπως δήλωσε, έχει ήδη γίνει επέκταση για τους εργαζόμενους στην παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων.

«Η αρχική σύμβαση που υπεγράφη αφορούσε 6.000 εργαζόμενους. Με τη χθεσινή μας απόφαση επέκτασης πήγαμε από τους 6.000 στους 23.000. Άρα, επεκτείνονται και σε αυτόν τον κλάδο τα οφέλη της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Να σας πω, γιατί έχει σημασία όλο αυτό. Μιλάμε πάρα πολύ για την ακρίβεια, για τις δύσκολες συνθήκες που πραγματικά ταλανίζουν πάρα πολλά νοικοκυριά. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, για να απαλύνεις κάποιες από τις συνέπειες αυτής της διεθνούς κρίσης, από το να αυξάνονται οι μισθοί. Όταν μιλάς όμως για τον μέσο μισθό, ο μόνος τρόπος να ανέβουν οι μισθοί είναι μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Γι' αυτό, εμείς επιμέναμε τόσο πολύ και επενδύσαμε τόσο πολύ στο να συναφθεί μια συμφωνία με όλους τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, όχι απλά να πάει η κυβέρνηση και να νομοθετήσει στη Βουλή, παρά να προκύψει από μια συμφωνία. Έγινε αυτή η συμφωνία, το πετύχαμε όλοι μαζί, ψηφίστηκε. Σημειωτέον, χωρίς τις ψήφους της αντιπολίτευσης, δυστυχώς», είπε η υπουργός.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε επί της αρχής την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία στη Βουλή.

«Όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση και έρχεσαι στη Βουλή και λες εγώ ψηφίζω όχι επί της αρχής σε κάτι που έχουν συμφωνήσει όλοι οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών, δεν θες την κυβέρνηση; Άσε την κυβέρνηση. Εδώ αποφάσισαν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι μαζί», σχολίασε η υπουργός.

Αναφορικά με τη μισθολογική απόκλιση μεταξύ ανδρών και γυναικών, «πρόβλημα που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη», η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι το νέο - υπό διαμόρφωση - νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του ζητήματος έχει τρία βασικά στοιχεία:

«Να ενισχύσουμε τη μισθολογική διαφάνεια, δηλαδή να βάλουμε μια υποχρέωση ότι, προτού να πας σε συνέντευξη, θα ξέρεις γιατί αμοιβή μιλάμε ή γιατί εύρος αμοιβής μιλάμε. Μεγαλύτερη μισθολογική διαφάνεια. Δεύτερο στοιχείο, δεν θα επιτρέπονται οι προκηρύξεις που θα είναι για συγκεκριμένο φύλο. Άρα, όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας θα είναι ανεξαρτήτως φύλου. Τρίτον, έχεις προσληφθεί, είσαι μέσα στον χώρο εργασίας και ας πούμε δουλεύεις σε ένα λογιστήριο και υπάρχουν 20 υπάλληλοι στο λογιστήριο, οι 5 κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Μπορείς να ζητήσεις τις μισθολογικές δομές, δηλαδή πώς διαμορφώνονται οι μισθοί γι' αυτές τις 5 θέσεις που είναι ίδιες με τη δική σου. Υπάρχει ακόμα το φαινόμενο γυναίκες να αμείβονται λιγότερο από τους άντρες για όμοια θέση εργασίας. Εμείς πάμε αυτό να το καταπολεμήσουμε, να προστατεύσουμε τις γυναίκες να αμείβονται με τον ίδιο τρόπο σε σχέση με τους άντρες».

Στη συνέχεια, η υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι, μετά τις πολλαπλές συναντήσεις με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, το υπουργείο έχει ήδη ενσωματώσει πάνω από 50 προτάσεις τους.

«50 προτάσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών, για να γίνει αυτό το νομοσχέδιο καλύτερο, πιο λειτουργικό, πιο προστατευτικό για την αγορά εργασίας και δη για τις γυναίκες».

Τέλος, αναφορικά με την εκδήλωση «Rebrain Greece» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το περασμένο Σάββατο, η κ. Κεραμέως σημείωσε:

«Η εικόνα των 3.107 Ελλήνων που ήρθαν ένα Σάββατο πρωί, ενώ είχαν οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις, για να συνομιλήσουν με 35 από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, μιλάει από μόνη της. Αυτή η εικόνα: 3.000 Έλληνες που θέλουν να γυρίσουν, μιλάει από μόνη της. Η Ελλάδα αλλάζει. Γι' αυτό, γυρνούν όλο και περισσότεροι και θέλουν να κάνουν συνεντεύξεις με κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί θέλουν να βρουν μια σοβαρή επαγγελματική ευκαιρία, για να γυρίσουν».

ΑΠΕ