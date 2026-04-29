Η Underground Youth Orchestra το Σάββατο στο Μέγαρο Χορού

Η Underground Youth Orchestra επιστρέφει στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας το Σάββατο, στις 8.30 μ.μ., για μια συναυλία που συνδυάζει τη δυναμική της νέας δημιουργίας με κορυφαία έργα του συμφωνικού ρεπερτορίου.

Την ορχήστρα διευθύνει ο Κώστας Ηλιάδης, ενώ σολίστ στο πιάνο εμφανίζεται ο Κώστας Μάρκου, νικητής του διαγωνισμού “Ακούμε τους Νέους” και αριστούχος απόφοιτος του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει το Πρώτο Κοντσέρτο για Πιάνο και την 7η Συμφωνία του Ludwig van Beethoven, καθώς και το έργο Celebration II του Στάθη Γυφτάκη, αναδεικνύοντας τη συνύπαρξη του σύγχρονου ελληνικού ήχου με τη διαχρονική συμφωνική παράδοση.

Η συναυλία εντάσσεται στη συνεχή καλλιτεχνική δραστηριότητα της Underground Youth Orchestra, η οποία δίνει βήμα σε νέους μουσικούς και δημιουργούς, προωθώντας την καλλιτεχνική εξέλιξη και την εξωστρέφεια της νέας γενιάς.

Την συναυλία διοργανώνουν το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας, η «Φάρις» Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας και η Ekfrassis Productions.

Η προπώληση εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας την Τετάρτη και Πέμπτη (11 π.μ.-1 μ.μ.), καθώς και το Σάββατο 2 Μαΐου (11 π.μ.-2 μ.μ. και 6 μ.μ.- 8 μ.μ.). Γενική είσοδος 10€, μαθητικό-φοιτητικό 5€.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΥ

Ο Κώστας Μάρκου γεννήθηκε στην Καλαµάτα στις 24 Ιουνίου του 2004. Ξεκίνησε τα πρώτα βήµατα στο πιάνο στην ηλικία των 7. Ʃυνέχισε τις σπουδές του έως την ηλικία των 19 στο Δηµοτικό Ωδείο Καλαµάτας µε καθηγητή τον Λουκά Γεώργα. Κατά την διάρκεια των σπουδών του απέσπασε και αποσπά υποτροφίες και βραβεία σε Πανελλήνιους και Παγκόσµιους Διαγωνισµούς µε µεγαλύτερο επίτευγµα την δεύτερη θέση στον παγκόσµιο διαγωνισµο “De Bach au Jazz” το 2021. Τον Ιούλιο του 2023 περάτωσε µε επιτυχία τις διπλωµατικές του εξετάσεις µε την ύψιστη δυνατή βαθμολογία και από τον Ʃεπτέµβρη του 2023 σπουδάζει στο Conservatorium Van Amsterdam ως µαθητής του Frank Peters. Τέλος, εχει παρακολουθήσει σεµινάρια από καταξιωµένους µουσικούς όπως τους Miguel Ituarte και Dejan Lazić.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

H Underground Youth Orchestra με δεκαπέντε χρόνια ενεργή καλλιτεχνική παρουσία είναι μία από τις σημαντικότερες νεανικές συμφωνικές ορχήστρες στην Ελλάδα. Από το 2016 δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό, συνεργαζόμενη με γερμανικά πανεπιστήμια και φορείς. Το 2019, μετά από τιμητική πρόσκληση, συμμετέχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών Young Euro Classic, υπό την διεύθυνση του Christoph Eschenbach, πρόσκληση που δόθηκε για πρώτη φορά σε ελληνική νεανική συμφωνική ορχήστρα.

Στόχος της Underground Youth Orchestra είναι να προσφέρει σε νέους ταλαντούχους μουσικούς την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην ορχηστρική τέχνη συμμετέχοντας σε υψηλού επιπέδου συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με διάσημους μαέστρους και σολίστ. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα καλλιτεχνικής εξέλιξης των ταλαντούχων μελών της μέσα από την σολιστική εμφάνιση τους με την ορχήστρα και την συμμετοχή τους σε master classes με επιλεγμένους καθηγητές από την Ευρώπη.

Η UYO εξασφαλίζει την δωρεάν συμμετοχή των μελών της στα καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά της προγράμματα. Πιστοποιώντας την συμμετοχή των μελών της στις δράσεις της, συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω εκπαιδευτική εξέλιξη των ταλαντούχων μουσικών στο εξωτερικό.

Οι πρόβες της ορχήστρας γίνονται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και συντονίζονται από την εκπαιδευτική ομάδα της ορχήστρας, η οποία εξασφαλίζει την υψηλού επιπέδου προετοιμασία. Ιδρυτής, μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας είναι ο Κώστας Ηλιάδης.

Συνιδρύτρια είναι η Ευσταθία Παπαγεωργοπούλου Μουσικός Διευθυντής είναι ο Στάθης Καραπάνος.