Στις 26-27 Ιουνίου το Φεστιβάλ της ΚΝΕ στην Καλαμάτα

Με σύνθημα “«Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα: Ξέρει να σκέφτεται!»... Με το ΚΚΕ μπροστά για τον Σοσιαλισμό”, το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα την Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Ιουνίου, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Δυτική Παραλία), με δυνατό πολιτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα.

Οπως αναφέρει το Συμβούλιο Περιοχής Πελοποννήσου της ΚΝΕ “σε έναν κόσμο που φλέγεται, σε ένα σύστημα που σαπίζει, οι οργανώσεις της ΚΝΕ επιδιώκουν να συζητήσουν με χιλιάδες νέους και νέες ότι το «ελάττωμα» που έχει ο άνθρωπος, ο προβληματισμός για όσα ζούμε, η ελπίδα και τα όνειρα για μια καλύτερη κοινωνία, η ανάγκη να αλλάξουμε τον κόσμο, είναι επίκαιρο και ρεαλιστικό”.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει:

- Παρασκευή 26 Ιουνίου

Πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Νεκτάριο Τριαντή, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ. Συναυλία με τη Νατάσσα Μποφίλιου.

- Σάββατο 27 Ιουνίου

Συναυλία με τον Tiny Jackal. Μεγάλη stand up comedy παράσταση με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα.

Και τις δύο μέρες το πρόγραμμα θα ανοίξουν μαθητικά συγκροτήματα της πόλης, ενώ οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με γλέντια.

Το Σ.Π. Πελοποννήσου της ΚΝΕ υποστηρίζει ότι “ο λαός και η νεολαία, με μπροστάρη το ΚΚΕ, μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να δώσουν με τη δράση τους οριστική διέξοδο απ' τα αδιέξοδα του συστήματος της εκμετάλλευσης.

Το Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» ως θεσμός εδώ και πάνω από 50 χρόνια έχει βάλει τη δική του σφραγίδα στην εξέλιξη του πολιτισμού, στην καλλιτεχνική δημιουργία, στη διάδοση της πρωτοπόρας τέχνης, που εμπνέεται και εμπνέει τους αγώνες του λαού και της νεολαίας”.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.