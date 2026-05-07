Επιστρέφει δυναμικά το Costa Navarino Soundtrack: Συναυλίες και φεστιβάλ με Ελληνες και διεθνείς καλλιτέχνες (βίντεο)

Το Costa Navarino Soundtrack επιστρέφει δυναμικά για δεύτερη χρονιά και αναδεικνύει τη μουσική ως καθημερινή εμπειρία της Costa Navarino, εμπλουτίζοντας την πολιτιστική ταυτότητα του προορισμού. Η μουσική διαπερνά κάθε στιγμή και φέρνει πιο κοντά επισκέπτες, ιδιοκτήτες κατοικιών και την τοπική κοινότητα, μέσα από ένα πολυδιάστατο και γεμάτο ενέργεια πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Σε συνεργασία με το gazarte, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας, το Costa Navarino Soundtrack παρουσιάζει και φέτος μια σειρά μουσικών εμπειριών, με καταξιωμένους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, φεστιβάλ και θεματικές βραδιές. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μοναδικά live κάτω από τα αστέρια στον νέο συναυλιακό χώρο διεθνών προδιαγραφών στο Navarino Hills, με κορυφαίους καλλιτέχνες από την ελληνική και διεθνή μουσική σκηνή. Επίσης, το Messinian Jazz Festival με σύγχρονες jazz προσεγγίσεις από σημαντικούς δημιουργούς, τα gazarte Nights με ανοιχτές συναυλίες στη Navarino Agora, τις ατμοσφαιρικές Candlelit Full Moon Nights σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, καθώς και βραδιές stand-up comedy στη Navarino Agora, όπου το χιούμορ γίνεται κοινή εμπειρία με δημοφιλείς κωμικούς.

Μοναδικές βραδιές στο Navarino Hills

7 Αυγούστου – LP (Laura Pergolizzi): Η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδοποιός με την ιδιαίτερη χροιά και την αύρα που μαγνητίζει, σε μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

13 Αυγούστου – Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται για ένα μοναδικό live γεμάτο ενέργεια, συναίσθημα και διαχρονικές επιτυχίες που έχουν αγαπηθεί από όλους.

16 Αυγούστου – Parov Stelar Full Band & Kadebostany Live | Opening act: El Siciliano: Ο βασιλιάς του electro swing και η πολυμελής μπάντα του ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους Kadebostany και μας προσκαλούν σε ένα μεγάλο χορευτικό party.

20 Αυγούστου – Goran Bregović and his Wedding and Funeral Band: Από τον καιρό των τσιγγάνων και το Underground, μέχρι το Arizona dream, ο σπουδαίος μουσικός μάς προσκαλεί σε μια βαλκανική παραζάλη, σε μια πραγματική γιορτή.

27 Αυγούστου – Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Νίκος Πορτοκάλογλου: Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, με την μοναδική, χαρακτηριστική φωνή και την έντονη σκηνική παρουσία της, συναντά τον Νίκο Πορτοκάλογλου, έναν δημιουργό με τραγούδια που έχουν συνοδεύσει πολλές γενιές.

Candlelit Full Moon Nights στη Navarino Agora

29–30 Ιουλίου – Το Κουιντέτο ξύλινων πνευστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών σε ένα αφιέρωμα στους Μάνο Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη, μέσα από τις μελωδίες που έχουν σημαδέψει τη συλλογική μνήμη.

28–29 Αυγούστου – QUINTARCO - Το Kουιντέτο εγχόρδων της ΚΟΑ με τρία έργα των: Αντόνιο Βιβάλντι, Φελισιέν Νταβίντ και Άστορ Πιατσόλα, εμπνευσμένα από τις τέσσερις εποχές.

Messinian Jazz Festival

30 Μαΐου, Navarino Agora - Gianluca Petrella Cosmic Renaissance | Το Pragma: – Η βραδιά ξεκινά με την ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου με ατμοσφαιρικές συνθέσεις που συνδυάζουν swing, blues και modal jazz, ενώ τη σκυτάλη παίρνει ο Gianluca Petrella, ένας από τους πιο δημιουργικούς τρομπονίστες της σύγχρονης ευρωπαϊκής Jazz σκηνής,

31 Μαΐου, The Dunes Agora - The Jazz Police | Irene Reig Quartet - "Ready for Freddie": ένα αφιέρωμα στον Freddie Hubbard, με δυναμικές ενορχηστρώσεις και αυτοσχεδιασμό από τους The Jazz Police. Ακολουθεί το Κουαρτέτο της Irene Reig, μια από τις σπουδαιότερες σαξοφωνίστριες της Jazz σήμερα.

gazarte Nights στη Navarino Agora

26 Ιουνίου - Θοδωρής Βουτσικάκης & Λίνα Νικολακοπούλου: Ένα πρόγραμμα με τραγούδια Ελλήνων και ξένων δημιουργών υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια της σπουδαίας Λίνας Νικολακοπούλου.

3 Ιουλίου - Πάνος Μουζουράκης: Ο εκρηκτικός και γεμάτος θεατρικότητα performer, στήνει ένα μοναδικό μουσικό πάρτι, ταξιδεύοντας μας σε μία ανεπανάληπτη βραδιά.

24 Ιουλίου - Κωστής Μαραβέγιας: Με θετική ενέργεια και καλοκαιρινή διάθεση, μετατρέπει κάθε του εμφάνιση σε γιορτή, με έναν ζεστό και αισιόδοξο ήχο.

21 Αυγούστου - The Swingin’ Cats: Με εκρηκτική ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια, το συγκρότημα δημιουργεί ένα ξέφρενο μουσικό ταξίδι.

Stand‑Up Comedy Nights στη Navarino Agora