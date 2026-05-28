Χοιρινό κρασάτο με πατάτες στη γάστρα - Από την κουζίνα της Γεωργίας Κοφινά   

Υλικά για 6-8 άτομα
- 2 ½-3 κιλά χοιρινό κότσι με την πέτσα του (αν είναι μικρά, βάζουμε 2 κότσια )
- 4-5 πατάτες καθαρισμένες και κομμένες κυδωνάτες
- 2 μεγάλα κρεμμύδια χοντροκομμένα
- 3-4 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε χοντρές φέτες
- 2 μικρές ώριμες ντομάτες κομμένες στα 4
- 1 φλιτζάνι κόκκινο κρασί
- 5 ολόκληρα σπόρια μπαχάρι
- 2-3 κλωνάρια δεντρολίβανο
- 3-4 φύλλα δάφνης
- Χυμός από 1 λεμόνι
- 1 κουταλιά μουστάρδα
- ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
- Νερό
- Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση:
- Τρυπάμε το κότσι σε 6-7 σημεία με την μύτη του μαχαιριού και χώνουμε μέσα τις φέτες του σκόρδου. Τρίβουμε το κότσι παντού με το χυμό λεμονιού ανακατεμένο με την μουστάρδα και το πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι.
- Στρώνουμε στο πάτο της γάστρας τα κρεμμύδια, της ντομάτες, το μπαχάρι και το δεντρολίβανο, την δάφνη και τέλος το κρασί.
- Τοποθετούμε το κότσι πάνω στα λαχανικά και βότανα και προσθέτουμε το λάδι γύρω από το κότσι μέσα στη γάστρα.
- Σκεπάζουμε την γάστρα και ψήνουμε το κότσι σε προθερμασμένο φούρνο στους 165◦ για 1ώρα.
- Ανοίγουμε την γάστρα και ελέγχουμε τα υγρά. Πρέπει να υπάρχει περίπου 4 εκ. ζωμό στο πάτο. Αν όχι, τότε προσθέτετε λίγο νερό. Με μια κουτάλα παίρνετε λίγο ζωμό από το ταψί και το χύνετε πάνω από το κρέας.
- Αλατίζετε τις πατάτες και τις τοποθετείτε γύρω από το κρέας προσέχοντας να καλύπτονται λίγο από το ζωμό του ταψιού.
- Κλείνετε την γάστρα και συνεχίζετε να ψήνετε το φαγητό για 1- 1 ½ ώρα ακόμα ελέγχοντας κατά διαστήματα αν έχει ψηθεί το κρέας και οι πατάτες. Δεν πρέπει να είναι στεγνό το φαγητό οπότε προσθέτετε λίγο νερό (ή ζωμό κρέατος ή λαχανικών αν υπάρχει) αν χρειαστεί για να μείνει λίγο ζωμό στο τέλος του ψησίματος.
- Ξεσκεπάζετε τη γάστρα και ανεβάζετε την θερμοκρασία του φούρνου στα 185◦-190◦. Ψήνετε το φαγητό άλλα 15-20 λεπτά ή μέχρι να πάρει λίγο χρώμα από πάνω.
- Αν έχει μείνει αρκετό ζωμό στο ταψί μπορείτε να το βγάλετε μαζί με κρεμμύδια και τις ντομάτες και να πολτοποιήσετε το μίγμα στο μπλέντερ για να το σερβίρετε σε μπολ να συνοδέψει το φαγητό.