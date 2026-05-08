Όταν η μουσική ενώνει: Συγκίνηση και χαμόγελα στο φεστιβάλ των Ειδικών Σχολείων στο Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας το Μουσικό Φεστιβάλ των Ειδικών Σχολείων Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής, με σύνθημα «Είμαστε όλοι διαφορετικοί – Είμαστε όλοι ξεχωριστοί».

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια βαθιά συγκινητική γιορτή μουσικής, συνεργασίας και συμπερίληψης, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης να ενώνει ανθρώπους, φωνές και συναισθήματα.

Μαθητές από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καλαμάτας και το ΕΝΕΕΓΥΛ Καλαμάτας συμμετείχαν ζωντανά με τις χορωδίες τους, ενώ παρουσιάστηκαν και μουσικές δράσεις ειδικών σχολείων της Πελοποννήσου και της Δυτικής Αττικής μέσα από ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόβα των παιδιών από τα δύο σχολεία μαζί με την ορχήστρα, έγινε μόλις δεκαπέντε λεπτά πριν από την έναρξη του φεστιβάλ. Παρά τον ελάχιστο χρόνο, η κοινή τους παρουσία στη σκηνή απέδειξε πως όταν υπάρχει συνεργασία, εμπιστοσύνη και αγάπη για τη μουσική, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πραγματικά υπέροχο.

Η ζωντάνια, ο αυθορμητισμός και η συγκίνηση που μετέδωσαν οι μαθητές κέρδισαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Στο πιάνο συνόδευσε με ευαισθησία και καλλιτεχνική αρτιότητα ο Τάκης Λουκαρέας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μοναδική ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.

Το φεστιβάλ, πρωτοβουλία του Συμβούλου Εκπαίδευσης Μουσικής Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής Σπύρου Σπυρόπουλου, που τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, άφησε το πιο ουσιαστικό μήνυμα, πως η μουσική δεν γνωρίζει όρια και πως κάθε παιδί αξίζει χώρο να εκφραστεί, να δημιουργήσει και να λάμψει.