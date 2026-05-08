13ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος: Φινάλε σήμερα με τους «Τρωάδες» του Ευριπίδη

Χθες, Πέμπτη 7 Μαΐου, παρουσιάστηκαν έργα του Αριστοφάνη στο πλαίσιο της δράσης «Σχολεία εν δράσει», επίσης στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης. Στη σκηνή ανέβηκαν με δημιουργικότητα και θεατρικό ενθουσιασμό μαθητές από το 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης, το 8ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Πύλου, το Δημοτικό Σχολείο Θουρίας και το Δημοτικό Σχολείο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, εντυπωσιάζοντας κοινό και συμμετέχοντες. Τις παραστάσεις παρακολούθησαν με ενδιαφέρον μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί από τα παραπάνω σχολεία, καθώς και από το 13ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

Μετά το τέλος των εκδηλώσεων, ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, μαζί με τον δήμαρχο Ηρακλείου Αττικής Νίκο Μπάμπαλο και τον αντιδήμαρχο Παιδείας Βασίλη Γεωργακλή, απένειμαν επαίνους και αναμνηστικά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους και ενθαρρύνοντάς τους να συνεχίσουν να εκφράζονται μέσα από το αρχαίο δράμα. Υπόθεση του έργου «Τρωάδες» του Ευριπίδη Μετά τον Τρωικό Πόλεμο, μόνο ερείπια έχουν απομείνει από αυτό που κάποτε ήταν το σπίτι όλων των γυναικών της Τροίας, οι οποίες τώρα βρίσκονται σε μια κατάσταση αβεβαιότητας για το τι τους επιφυλάσσει το μέλλον· ένα μέλλον τόσο αβέβαιο όσο και εκείνο της Εκάβης, της Κασσάνδρας, της Ανδρομάχης και της Ελένης, που θα χρειαστεί να δείξουν αντοχή απέναντι στα νέα που φέρνει ο Ταλθύβιος.