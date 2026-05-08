«Αυτή η παράσταση (δεν) είναι φάρσα»: Από τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυπαρισσίας

Συνεχίζονται οι παραστάσεις της θεατρικής ομάδας του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κυπαρισσίας (Μ.Ε.Σ.Κ.) με την ανατρεπτική κωμωδία «Αυτή η παράσταση (δεν) είναι φάρσα». Το κοινό θα μπορέσει να απολαύσει την παράσταση, σήμερα και αύριο στην Κυπαρισσία, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Αλέκος Παπαδόπουλος» στις 9 μ.μ..

Μια παράσταση σε σκηνοθεσία Στέλιου Χατζηαδαμίδη, Διασκευή - Κοστούμια - Μουσική Επιμέλεια: η ομάδα, Βοηθός Σκηνοθέτη: Αθηνά Κατρίτση, Κατασκευή Σκηνικών: Χριστίνα Σαρδέλη , Μακιγιάζ: Έφη Αναστασοπούλου, Φωτισμοί: Γιώργος Λαπέας, Ηχολήπτης: Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος. Ερμηνέυουν (Αλφαβητικά): Αναστασοπούλου Έφη, Αριστειδοπούλου Βούλα, Δημητρακάκης Θεόδωρος, Μπούρα Αιμιλία, Σαρδέλη Χριστίνα, Σταθοπούλου Σοφία, Σταθόπουλος Ιωάννης, Τουρκολιά Σόνια, Τσίμπλης Γιώργος, Φοίφα Έλενα, Φωτεινάκη Βιβή.

Λίγα λόγια για το έργο

Τι συμβαίνει όταν ένας θίασος από «απελπισμένους» ηθοποιούς προσπαθεί να ανεβάσει ένα αστυνομικό θρίλερ, αλλά τίποτα δεν λειτουργεί σωστά; Όταν τα σκηνικά καταρρέουν, τα φώτα έχουν τη δική τους προσωπικότητα και -το κυριότερο- η συγγραφέας αλλάζει τον δολοφόνο κάθε πέντε λεπτά; Το έργο είναι μια σπαρταριστή διασκευή πάνω στην κλασική κωμωδία του Ρικ Άμποτ, προσαρμοσμένο από την ίδια την ομάδα στους ρυθμούς, το χιούμορ και την τρέλα του σήμερα. Μια παράσταση «θέατρο μέσα στο θέατρο», όπου το γέλιο πηγάζει από το απόλυτο χάος και η μόνη σιγουριά είναι ότι... όλα μπορούν να πάνε ακόμα πιο λάθος!

Η Φιλοσοφία μας: Η φετινή παραγωγή βασίστηκε στη συλλογική δημιουργία. Δουλέψαμε ενισχύοντας τους δεσμούς της ομάδας, με τους ίδιους τους συμμετέχοντες να αναλαμβάνουν τη διασκευή, τα κοστούμια και τη μουσική επιμέλεια, αποδεικνύοντας ότι το θέατρο είναι, πάνω από όλα, η τέχνη του «μαζί».

Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ (γενική είσοδος).

(Κρατήσεις και πληροφορίες στα τηλέφωνα 6948305351 και 6974960951).

Κ.Μπ.