«Μενεξέδες και Ζουμπούλια» στο Πάρκο του ΟΣΕ

Το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Καλαμάτας (Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Καλαμάτας) και η Β’ Λέσχη Φιλίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Καλαμάτας διοργανώνουν την εκδήλωση «Μενεξέδες και Ζουμπούλια», αύριο Τετάρτη στις 7 μ.μ., στο Πάρκο ΟΣΕ (χώρος πατινάζ), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ανθοκομικής Έκθεσης. Η μουσική συναντά τα λουλούδια και δημιουργεί μια γιορτή πολιτισμού, παρέας και παράδοσης στο κέντρο της πόλης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους και υπόσχεται μια όμορφη μουσικοχορευτική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.