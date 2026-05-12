«Μενεξέδες και Ζουμπούλια» στο Πάρκο του ΟΣΕ

Μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική βραδιά, γεμάτη νοσταλγία, ρομαντισμό και αγαπημένες μελωδίες, αλλά και παραδοσιακούς χορούς με μουσική του τόπου μας, έρχεται να ζωντανέψει την ατμόσφαιρα της Ανθοκομικής Εκθεσης Καλαμάτας.

Το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Καλαμάτας (Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Καλαμάτας) και η Β’ Λέσχη Φιλίας, Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Καλαμάτας διοργανώνουν την εκδήλωση «Μενεξέδες και Ζουμπούλια», αύριο Τετάρτη στις 7 μ.μ., στο Πάρκο ΟΣΕ (χώρος πατινάζ), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ανθοκομικής Έκθεσης. Η μουσική συναντά τα λουλούδια και δημιουργεί μια γιορτή πολιτισμού, παρέας και παράδοσης στο κέντρο της πόλης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους και υπόσχεται μια όμορφη μουσικοχορευτική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.