Η χορωδία του «Ακρίτα» στο Φεστιβάλ Ελληνοαλβανικής Φιλίας

Η χορωδία του «Ακρίτα», υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Βαγγέλη Κώτσου, συμμετείχε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Κορυτσά της Αλβανίας, στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Ελληνοαλβανικής Φιλίας, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο “Andon Zako Çajupi” την Πέμπτη 30 Απριλίου.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος, μεταξύ άλλων, η αρχαιότερη αλβανική χορωδία επαγγελματιών μουσικών, η οποία ιδρύθηκε το 1912, καθώς και η χορωδία του Ελληνοαλβανικού σχολείου, με πρόγραμμα που παρουσιάστηκε αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Από την Ελλάδα, πέραν του «Ακρίτα», συμμετείχαν ακόμη τέσσερις χορωδίες, συμβάλλοντας σε μια πολυφωνική και υψηλού επιπέδου μουσική βραδιά. Στο τέλος της παράστασης, ο δήμαρχος της πόλης απηύθυνε θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία και τη συμβολή τους στην επιτυχημένη διοργάνωση, απονέμοντας τιμητικά διπλώματα.