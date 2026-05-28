Καλαμάτα: Μποφίλιου, Τσουβέλας και Jackal στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ

Με το σύνθημα «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα: ξέρει να σκέφτεται!», ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή 26 Ιουνίου το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» στην Καλαμάτα, το οποίο συνεχίζεται και το Σάββατο 27 Ιουνίου, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Δυτική Παραλία, με τη συμμετοχή της Νατάσας Μποφίλιου, του Tiny Jackal και του Αλέξανδρου Τσουβέλα.

"Το Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή», ο μεγαλύτερος πολιτικός και πολιτιστικός θεσμός της χώρας, επιστρέφει και φέτος στην πόλη, αποτελώντας ένα σταθερό σημείο συνάντησης της νεολαίας με την προοδευτική τέχνη, τον πολιτισμό και την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Για δύο ημέρες, η Καλαμάτα θα φιλοξενήσει πολιτικές εκδηλώσεις, συναυλίες, standup comedy και λαϊκά – παραδοσιακά γλέντια, σε ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες" αναφέρεται στο κάλεσμα.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με ομιλητή τον Νεκτάριο Τριάντη, ενώ θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τη Νατάσα Μποφίλιου. Το πρόγραμμα της βραδιάς θα ολοκληρωθεί με λαϊκό γλέντι από τους «Λαϊκότροπους». Το Σάββατο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει συναυλία με τον Tiny Jackal, ενώ ξεχωρίζει και η stand-up comedy παράσταση «60 λεπτά» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Η δεύτερη ημέρα θα κλείσει με δημοτικό και παραδοσιακό γλέντι από το συγκρότημα «Αντράλα» του Κώστα Καντζιλιέρη. Και τις δύο ημέρες, το πρόγραμμα θα ανοίξουν μαθητικά συγκροτήματα της Καλαμάτας, δίνοντας βήμα στη νεανική δημιουργία και έκφραση. Κουπόνια ενίσχυσης για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» διατίθενται καθημερινά από τις Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Καλαμάτα.

Συγκεκριμένα, διατίθενται στα παρακάτω σημεία: Τα κουπόνια ενίσχυσης για το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή» διατίθενται καθημερινά από τις Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Καλαμάτα, στα παρακάτω σημεία: Καθημερινά, από τις 6 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., στον Πολυχώρο Δημιουργίας της ΚΝΕ «Μικρόβιο Γ. Βουβαλέας». Καθημερινά, από τις 10 π.μ. έως τις 1 μ.μ., στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στον Αντικάλαμο Καλαμάτας. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 7 μ.μ. έως τις 9 μ.μ., στον πεζόδρομο της Αριστομένους, έξω από την Εθνική Τράπεζα.