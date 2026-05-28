Βιβλιοπαρουσίαση από το ΚΚΕ στην Καλαμάτα

Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσει ο Γιάννης Γαλανόπουλος, χειρουργός ορθοπαιδικός, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ. Στο κάλεσμά της, η ΤΕ Μεσσηνίας απευθύνεται ιδιαίτερα στους υγειονομικούς της περιοχής, υπογραμμίζοντας πως «ο λαός δικαιούται υγεία και ζωή με αξιοπρέπεια, στο ύψος των σύγχρονων αναγκών και των δυνατοτήτων που προσφέρουν η επιστήμη, η τεχνολογία και η παραγωγικότητα». Οπως σημειώνει, με αφορμή την έκδοση του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ, τίθενται κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την πρόληψη: «– Τι είναι η πρόληψη σήμερα; – Μια σειρά ατομικών οδηγιών και “συμβουλών τρόπου ζωής” αποκομμένων από τις υλικές συνθήκες ή μια υπόθεση που αφορά τις συνθήκες μέσα στις οποίες ο λαός ζει, εργάζεται και μεγαλώνει;» Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι «από τον Ιπποκράτη ακόμη, η πρόληψη νοείται ως πράξη φροντίδας πριν εμφανιστεί η ασθένεια – “κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν”». Σύμφωνα με το κάλεσμα, η έκδοση «αναδεικνύει τους παράγοντες που διαμορφώνουν την υγεία του ανθρώπου: εργασία, διατροφή, περιβάλλον, κατοικία, επίπεδο διαβίωσης, ανθρώπινοι δεσμοί, ποιότητα και παροχή σε σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες υγείας κ.ά.». Επιπλέον, «εξηγεί πώς οι ταξικές αντιθέσεις μεταφράζονται σε υγειονομικές ανισότητες· πώς οι όροι ζωής καθορίζουν ποιος κινδυνεύει και ποιος προστατεύεται μέσα στην αόρατη νοσογόνο καθημερινότητα που παράγει ο ίδιος ο καπιταλιστικός τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας».

Οπως επισημαίνεται ακόμη, «το βιβλίο έρχεται να υπογραμμίσει την ουσία της πρόληψης ως συλλογικής, κρατικής και κοινωνικής φροντίδας και όχι ως ατομική ευθύνη μέσα στη ζούγκλα του καπιταλισμού όπου η υγεία είναι εμπόρευμα». Καταλήγοντας, η ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ τονίζει πως «μέσα από την ιστορική εμπειρία και τον καθημερινό αγώνα με τις θέσεις του ΚΚΕ, η πρόληψη μπορεί και πρέπει να αποτελεί πυρήνα ενός ενιαίου, καθολικού, δωρεάν, δημόσιου συστήματος υγείας. Γιατί μπορούμε να ζήσουμε περισσότερο - και καλύτερα».